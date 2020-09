Zawodnika Bayernu zabrakło na promocyjnym zdjęciu. Fani już wiedzą: odchodzi!

Nieobecność Martineza na sesji dla Paulanera to niejedyna przesłanka o jego możliwym transferze. W ostatnich dniach dużo na ten temat pisały hiszpańskie media. Dziennik "Marca" twierdzi, że klubem, do którego miałby odejść jest Athletic. Wcześniej informowano jeszcze o Realu Sociedad, ale negocjacje z władzami drużyny z San Sebastian miały zostać przerwane. Według telewizji "Sky" Bayern miałby otrzymać za zawodnika osiem milionów euro.

Martineza zabrakło na zdjęciu z zawodnikami Bayernu. Odejdzie do Athletiku?

O zainteresowaniu Athletiku Martinezem pisano już od kilku miesięcy - w lipcu informowała o tym "Suddeutsche Zeitung". Dla Hiszpana byłby to powrót do klubu po ośmiu latach. Grał dla baskijskiego zespołu przez sześć lat - od 2006 do 2012 roku, gdy został wykupiony przez Bayern za ok. 40 milionów euro.

Martinez ustanowił wówczas rekord transferowy Bayernu, który wytrzymał pięć lat. Droższą transakcją był dopiero Corentin Tolisso. Transfer Francuza z Olympique'u Lyon z lipca 2017 roku kosztował Bayern 41,5 miliona euro. Obecny rekord to zakup Lucasa Hernandeza za 80 milionów euro z Atletico Madryt w zeszłym roku. Javi Martinez zagrał w 238 meczach dla Bayernu, zdobył w nich trzynaście goli i zaliczył dziewięć asyst. W tym sezonie Hiszpan wystąpił tylko w szesnastu spotkaniach Bundesligi.

