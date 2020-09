Robert Lewandowski dostał nowy pseudonim od Bayernu. "On nie jest człowiekiem"

W piątek Bayern Monachium rozgromił Schalke 8:0, a przy szóstym golu Thomasa Muellera kapitalną asystą popisał się Robert Lewandowski. Wydawało się, że Polak zmarnował okazję Bayernu, gdy został zatrzymany przez jednego z rywali. Utrzymał się jednak przy piłce, po czym krzyżakiem zagrał do Muellera, który płaskim strzałem pokonał Fahrmanna, bramkarza Schalke, dla którego była to już szósta bramka stracona w tym meczu. - To można oglądać do znudzenia! Zaimponował techniką Lewy, asysta palce lizać - rozpływali się nad zagraniem Polaka komentatorzy Eleven Sports.

Zobacz wideo Kosmiczna asysta Roberta Lewandowskiego! Zaimponował techniką [ELEVEN SPORTS]

Napastnik Bayernu zaprezentował przy tym zagraniu fenomenalną technikę. Większość kibiców i ekspertów była pod wrażeniem jego podania do Muellera. - Ja prawdopodobnie skręciłbym sobie kolano lub kostkę. Raczej zostawiłbym piłkę w takiej sytuacji - powiedział Per Mertesacker, były reprezentant Niemiec w telewizji ZDF.

Bayern zauroczony cudowną asystą Lewandowskiego. Nowa ksywka Polaka

Zagranie Polaka zrobiło również piorunujące wrażenie na jego klubie. Na oficjalnym angielskim koncie Bayernu na Twitterze został zamieszczony film z cudowną asystą "Lewego" i dopiskiem: - On nie jest człowiekiem. Nazywaj go Rabona Lewandowski.

Pierwszym piłkarzem w historii, który podał piłkę raboną podczas transmisji telewizyjnej był legendarny Brazylijczyk Pele, który zagrał w ten sposób w mistrzostwach stanu Sao Paulo w 1957 roku. Na stałe rabona pojawiła się w latach 70-tych. Wówczas Giovanni "Cocò" Roccotelli, włoski skrzydłowy grający w Ascoli Calcio spopularyzował zagranie, które nazywano początkowo "krzyżowym kopnięciem".

