Profesor z Bayernu zniszczył Niko Kovaca, który twierdził, że "Bayern może jechać tylko 100 km/h". Krótka odpowiedź

Bayern Monachium w poprzednim sezonie zdobył potrójną koronę. Do mistrzostwa i Pucharu Niemiec dołożył triumf w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Pandemia koronawirusa sprawiła, że poprzedni sezon zakończył się o wiele tygodni później, niż było to planowane. W związku z tym w rozpoczętym sezonie 2020/21 kalendarz będzie niesamowicie przeładowany. Trzeba będzie pogodzić grę na wielu frontach i błyskawicznie regenerować się, aby w ciągu kilku dni być gotowym na rozegranie kolejnego spotkania.

Profesor Broich o przygotowaniu fizycznym Bayernu do sezonu. "Mamy systemy sygnalizacji świetlnej dla różnych zakresów pomiarowych"

Profesor Holger Broich odpowiada za fizyczne przygotowanie Bayernu Monachium. Od 2014 r. jest szefem działu nauki, diagnostyki wydajności i sprawności w Bayernie. W latach 2003-2014 pracował jako starszy naukowiec sportowy i diagnostyk wydajnościowy w Bayerze Leverkusen. Studiował nauki o sporcie, ze szczególnym uwzględnieniem treningu i jego wyników na German Sport University w Kolonii.

- Mieli go czasem ochotę wystrzelić na Księżyc, tak bardzo dawał im w kość. Ale potem to ich forma wystrzeliła. Profesor Holger Broich podczas pandemii zmienił Bayern w oddział komandosów: nie do zabiegania i nie do przepchnięcia. Choć w przypadku Roberta Lewandowskiego cała sztuka polegała na tym, żeby się nie narzucać. Bayern miał w 2020 już trzy okresy przygotowawcze: do rundy wiosennej, do dokańczania Bundesligi po pandemii i wreszcie – do dokańczania Ligi Mistrzów. I za każdym razem zdaje się wracać do gry mocniejszy - pisał w swoim tekście Paweł Wilkowicz.

Broich w wywiadzie dla "Spiegel" zdradził, jak piłkarze Bayernu zamierzają przejść niezwykle wymagający sezon 2020/21 bez uszczerbku na zdrowiu. - Być może w tym sezonie budowa ciała i regeneracja będą jeszcze ważniejsze niż wcześniej. Używamy systemów monitorowania, które pokazują nam potencjalne ryzyko odniesienia obrażeń przez piłkarza. Dzięki temu możemy obserwować, jak bardzo zawodnik był zestresowany podczas treningu i gry oraz jak przebiega jego regeneracja. Mamy "systemy sygnalizacji świetlnej" dla różnych zakresów pomiarowych - tłumaczy Broich.

- To nie jest tak, że natychmiast wyprowadzamy gracza z czerwonego światła, ale jest to sygnał ostrzegawczy. Następnie rozmawiamy z Hansim Flickiem i omawiamy kolejne kroki. Mniej ćwiczeń to jeden ze sposobów na zmniejszenie stresu - kontynuuje Broich.

Niko Kovac twierdził, że "Bayern może jechać tylko 100 km/h". Kapitalna odpowiedź Holgera Broicha

Jedno z pytań dziennikarza "Spiegel" uderzyło bezpośrednio w poprzedniego trenera Bayernu, Niko Kovaca. - Prawie 18 miesięcy temu, podczas pobytu w Bawarii, Niko Kovac powiedział, że nie można jechać z drużyną 200 km/h na autostradzie, bo są w stanie osiągnąć tylko 100 km/h. Ten sam zespół wygrał niedawno potrójną koronę. Jak to możliwe? - zapytał dziennikarz. - Nastąpiła zmiana trenera - krótko odpowiedział Broich.

- Sytuacja z koronawirusem odegrała tutaj szczególną rolę i stworzyła jeszcze większą świadomość tego tematu. Dawno nie mieliśmy żadnych spotkań, ale jednocześnie była duża chęć utrzymania formy i jeszcze lepszej kondycji. Potrafiliśmy się przygotowywać przez bardzo długi czas, mogliśmy ustawić ponad progowe bodźce treningowe. Kiedy sezon został wznowiony, fizycznie byliśmy na równi - a na końcu wygraliśmy potrójną koronę - zakończył Broich, tłumacząc fenomen przygotowania fizycznego zespołu Bayernu.

