Niemiecka gazeta oburzona zachowaniem Lewandowskiego. "Powinien stracić szansę na Złotą Piłkę"

W piątek Bayern rozgromił Schalke 8:0, a przy szóstym golu Thomasa Muellera kapitalną asystą popisał się Robert Lewandowski. Wydawało się, że Polak zmarnował okazję Bayernu, gdy został zatrzymany przez jednego z rywali. Utrzymał się jednak przy piłce, po czym krzyżakiem zagrał do Muellera, który płaskim strzałem pokonał Fahrmanna, bramkarza Schalke, dla którego była to już 6. bramka stracona w tym meczu. - To można oglądać do znudzenia! Zaimponował techniką Lewy, asysta palce lizać - rozpływali się nad zagraniem Polaka komentatorzy Eleven Sports.

Zobacz wideo Kosmiczna asysta Roberta Lewandowskiego! Zaimponował techniką [ELEVEN SPORTS]

Napastnik Bayernu zaprezentował przy tym zagraniu fenomenalną technikę. Większość kibiców i ekspertów była pod wrażeniem jego podania do Muellera. - Ja prawdopodobnie skręciłbym sobie kolano lub kostkę. Raczej zostawiłbym piłkę w takiej sytuacji - powiedział Per Mertesacker, były reprezentant Niemiec w telewizji ZDF.

"Westdeutsche Zeitung" o asyście Lewandowskiego "raboną" w meczu z Schalke: Posunął się o krok za daleko

Nie wszyscy jednak byli zachwyceni zagraniem Polaka. "Westdeutsche Zeitung" posunęła się nawet krok dalej. W niemieckiej gazecie regionalnej, mającej siedzibę w Wupertalu i słynącej z krytycznych i bezstronnych opinii - takie jest jej motto - ukazał się artykuł poświęcony asyście Polaka. "WZ" w bardzo mocnych słowach potępiła zagranie Lewandowskiego.

- W tej 69. minucie posunął się o krok za daleko. Cała radość ze spektaklu, aby przeciwnik wyglądał śmiesznie, nie ma nic wspólnego z piłką nożną. Brak wrażliwości? Arogancja? Wola wygranej? Nienasycony głód celów? Bez znaczenia - napisano w gazecie.

- Robert Lewandowski to wspaniały piłkarz, jest królem strzelców i piłkarzem roku w Niemczech. I nadal ma szansę powalczyć o tytuł najlepszego piłkarza świata. Jeśli przyzwoitość i szacunek odgrywają rolę w tych wyborach, to przez to, co zrobił, powinien stracić szansę na Złotą Piłkę. To byłoby dobre - w taki sposób zakończono artykuł w "Westdeutsche Zeitung".

Tego typu sztuczki techniczne i efektowne zagrania nie po raz pierwszy budzą kontrowersje. W lutym tego roku Neymar został upomniany przez sędziego po efektownym triku, uznając, że prowokował w ten sposób rywali >>

