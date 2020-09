Robert Lewandowski awansował w klasyfikacji wszech czasów! Został mu już tylko jeden rywal

Zobacz wideo Zobacz cudowną asystę Lewandowskiego "raboną" w meczu z Schalke

W 32. minucie Robert Lewandowski został sfaulowany przez Ozana Kabaka w polu karnym i arbiter podyktował jedenastkę. Lewandowski podszedł do piłki, zmylił bramkarza Schalke Ralfa Faehrmanna i pewnym strzałem trafił do siatki. Była to bramka Polaka numer 163 dla Bayernu w Bundeslidze. 32-letni napastnik przeszedł tym samym do historii bawarskiego zespołu i o jedno trafienie zdystansował Karla-Heinza Rummenigge, legendę klubu, a aktualnie szefa Bayernu.

Lewandowski wyprzedził Rummenigge na liście klubowych strzelców Bayernu w Bundeslidze

Rummenigge w przeszłości m.in. dwukrotnie wygrywał Złotą Piłkę i cztery razy był najlepszym strzelcem Bundesligi. W Bayernie występował w latach 1974-1984. Lewandowski w zespole z Monachium gra od 2014 roku.

Pierwsze miejsce w wewnątrzklubowej klasyfikacji w Bayernie zajmuje bezapelacyjnie legendarny Gerd Mueller. Niemiec w latach 1964-1979 zdobył aż 398 bramek dla Bayernu w lidze niemieckiej.

Natomiast w zestawieniu najlepszych strzelców Bayernu wszech czasów we wszystkich rozgrywkach od czasu awansu do Bundesligi w 1965 roku, pierwszy również jest Gerd Mueller - 517 goli. Drugie miejsce zajmuje Lewandowski - 247 trafień, a trzecie Rummenigge - 217. Czwarty jest Thomas Mueller, który w piątek zdobył bramkę nr 200 w historii występów w bawarskim klubie w 536. występie.

