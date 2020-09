Kapitalna asysta Lewandowskiego. "Zaimponował techniką, palce lizać" [WIDEO]

Bayern Monachium w piątek otworzył wraz z Schalke nowy sezon Bundesligi. Faworyt spotkania był tylko jeden - aktualny mistrz Niemiec, zwycięzca Ligi Mistrzów, którego celem w nadchodzących rozgrywkach jest obrona potrójnej korony.

Robert Lewandowski miał swoje okazje już w 5. i 21. minucie, jednak nie potrafił zamienić ich na gola. Długo wydawało się, że problemy Polaka związane z pozwem Cezarego Kucharskiego, będą odbijać się na grze Polaka. W 30. minucie wywalczył jednak rzut karny, który następnie zamienił na swojego 1. gola w nowym sezonie. - Znowu się zabawił - mówił komentator Eleven Sports po wykonaniu "jedenastki" przez Lewandowskiego.

Jak jednak opisać asystę, którą popisał się Lewandowski? Wydawało się, że Polak zmarnował okazję Bayernu, gdy został zatrzymany przez jednego z rywali. "Lewy" utrzymał się jednak przy piłce, po czym krzyżakiem zagrał do Muellera, który płaskim strzałem pokonał Fahrmanna, bramkarza Schalke, dla którego była to już 6. bramka stracona w tym meczu. - To można oglądać do znudzenia! Zaimponował techniką Lewy, asysta palce lizać - rozpływali się nad zagraniem Polaka komentatorzy Eleven Sports.

Bayern Monachium prowadzi aż 8:0 po bramkach Gnabry'ego, Goretzki, Lewandowskiego, Sane, Muellera i Musiali. Przewaga gospodarzy nie pozostawia złudzeń. Relacja ze spotkania trwa POD TYM LINKIEM.