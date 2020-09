Bayern wdeptał w ziemię rywala na otwarcie sezonu! Lewandowski z bramką i dwiema asystami

Bayern Monachium w piątek otworzył wraz z Schalke nowy sezon Bundesligi. Faworyt spotkania był tylko jeden - aktualny mistrz Niemiec, zwycięzca Ligi Mistrzów, którego celem w nadchodzących rozgrywkach jest obrona potrójnej korony. Każdy inny wynik niż okazałe zwycięstwo zespołu Flicka byłby odebrany jako ogromna sensacja.

REKLAMA

Zobacz wideo "Bayern sam sobie zawiesił wysoką poprzeczkę"

I od sensacji ten mecz mógł się zacząć. Neuer jednak świetnie obronił uderzenie Harita w 1. minucie spotkania. Trzy minuty później było już 1:0 dla Bayernu. Gnabry otrzymał kapitalną piłkę za plecy obrońców i w sytuacji sam na sam doskonale uderzył przy słupku. Lewandowski miał swoje dwie okazje, jednak dwukrotnie został zablokowany. W 19. minucie Goretzka podwyższył prowadzenie gospodarzy. Lewandowski zastawił się z piłką, odegrał do Gnabry'ego, który płasko zagrał w pole karne. Mueller wycofał piłkę przed pole karne do Goretzki, który zakończył całą akcję skutecznym, silnym, płaskim strzałem. Dziesięć minut później Robert Lewandowski wywalczył rzut karny. Polski napastnik w swoim stylu wyczekał bramkarza Schalke i pewnie uderzył przy słupku.

Po przerwie festiwal strzelecki Bayernu trwał. Już w 47. minucie Sane otrzymał świetną piłkę, wyprzedził rywala. Próbował minąć bramkarza Schalke, jednak wyszło z tego doskonałe podanie do Gnabry'ego, który skierował piłkę do pustej bramki. W 59. minucie Sane po raz kolejny otrzymał prostopadłą piłkę, minął Rudego i odegrał ponownie do Gnabry'ego, który strzelił swojego trzeciego gola. W 70. minucie fenomenalną asystą popisał się Lewandowski. Gdy wydawało się, że zmarnował okazję Bayernu, krzyżakiem odegrał do Muellera, który płaskim strzałem pokonał Fahrmanna. Dwie minuty później było już 7:0, gdy Sane otrzymał kapitalną piłkę od Kimmicha, znalazł się w sytuacji sam na sam i pewnie pokonał bramkarza Schalke.

I gdy wydawało się, że Bayern nieco zwolnił, znienacka nadszedł kolejny cios. Lewandowski odegrał piłkę do 17-letniego Musiali, który minął jednego rywala i płaskim strzałem przy słupku podwyższył wynik na 8:0.

W tym spotkaniu Robert Lewandowski ustanowił także swój rekord. Polski napastnik zdobył bramkę w 10. spotkaniu z Schalke z rzędu, ustanawiając jednocześnie rekord kolejnych meczów z golem przeciwko jednemu zespołowi w historii Bundesligi.

Przeczytaj także: