Gwiazda Bayernu odchodzi. Lewandowski żegna kolegę. "Gracias Amigo!"

Thiago Alcantara odchodzi z Bayernu Monachium do Liverpoolu. Angielski klub zapłacił za 29-letniego pomocnika 30 mln euro, a sam piłkarz opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym pożegnał się z kibicami oraz kolegami z drużyny. Robert Lewandowski postanowił podziękować Hiszpanowi za wspólne lata spędzone w niemieckim klubie.

To była przyjemność grać z takim Magikiem, jak Ty. Gracias Amigo!

- napisał pod oświadczeniem Thiago Alcantary reprezentant Polski.

Thiago Alcantara pożegnał się z Bayernem Monachium. Robert Lewandowski podziękował pomocnikowi

Spekulacje dotyczące odejścia Thiago Alcantary z Bayernu Monachium towarzyszyły piłkarskiemu światu już przed rozpoczęciem sierpniowego Final 8 Ligi Mistrzów. W lipcu niemiecki dziennik "Bild" poinformował, że Juergen Klopp wskazał 29-letniego Hiszpana jako najbardziej pożądanego zawodnika. W oświadczeniu opublikowanym w piątkowy poranek, pomocnik przyznał, że była to jedna z trudniejszych decyzji w jego karierze.

Tak, to była najtrudniejsza decyzja w mojej karierze. Zdecydowałem się zamknąć swój rozdział w tym niesamowitym klubie. W klubie, w którym dorastałem i ukształtowałem swój piłkarskich charakter w ciągu ostatnich 7 lat

- czytamy w oświadczeniu Thiago Alcantary.

Robert Lewandowski dołączył do Bayernu Monachium rok po sprowadzeniu Thiago Alcantary do niemieckiego klubu przez Pepa Guardiolę. W ciągu sześciu lat wspólnej gry obaj piłkarze zdobyli w bawarskim klubie szereg trofeów, wliczając wielokrotne zdobycie tytułów mistrza Niemiec oraz pucharów krajowych. Największe wspólne osiągnięcie Polaka i Hiszpana miało miejsce w poprzednim sezonie, gdy wraz z Bayernem Monachium zdobyli potrójną koronę. Dla 29-latka było to drugie zwycięstwo w Lidze Mistrzów, po zdobyciu pucharu w sezonie 2010/2011 będąc jeszcze zawodnikiem FC Barcelony.

Zwycięstwa, sukcesy, momenty radości i również ciężkie czasy. Jestem dumny, że przyjechałem do Monachium, będąc młodym człowiekiem pełnym marzeń i opuszczam go spełnionym. Tutaj nauczyłem się, jak kochać i szanować tradycję. Teraz się żegnam, ale nigdy nie zapomnę: Mia San Mia

- dodał w oświadczeniu Thiago Alcantara zaznaczając, że jego decyzja była zależna wyłącznie od czynników sportowych. Hiszpan przyznał, że przeszedł do Liverpoolu, ponieważ wciąż szuka nowych wyzwań tak, jak miało to miejsce w Bayernie.