Lewandowski zachwycony nowym piłkarzem Bayernu. Chce, by przekraczał swoje granice

Po przyjściu Leroya Sane do Bayernu Monachium Robert Lewandowski wiąże z nim spore nadzieje. - Zawsze staram się zmusić go do zrobienia rzeczy, o których nie wiedział, że mógłby zrobić - powiedział Polak o niemieckim skrzydłowym w rozmowie z portalem sport1.de.

Fot. Lluis Gene / AP