Ondrej Duda zmienia klub. Legia Warszawa jednak na nim nie zarobi

Ondrej Duda we wtorek wieczorem wylądował w Kolonii, gdzie przeszedł pierwszą część testów medycznych przed transferem. Druga z nich jest zaplanowana na środę rano, a po nich transfer ma zostać oficjalnie ogłoszony. To element wymiany między Herthą Berlin a Koeln - do zespołu Krzysztofa Piątka za 15 mln euro trafił 27-letni napastnik Jhon Cordoba, który podpisał kontrakt do 2024 roku. Za to Koeln według niemieckiego "Expressu" zapłaci za Dudę 6,7 mln euro, a Słowak podpisze kontrakt również do 2024 roku. W nowym klubie ma zastąpić Marka Utha, który wrócił z wypożyczenia do Schalke 04.

Legia nie zarobi dodatkowo na Dudzie. Pozostaje jedynie mechanizm solidarnościowy

Legia Warszawa miała w umowie z Herthą zapis o bonusie w wysokości 10 procent od kolejnego transferu Dudy (sprzedała go za ok. 4 mln euro), ale mistrzowie Polski nie dostaną dodatkowych pieniędzy. Jak poinformował na Twitterze Krzysztof Stanowski, ten zapis obowiązywał jedynie w przypadku transferu poza Bundesligę. Z tego względu Legia może liczyć jedynie na pieniądze z mechanizmu solidarnościowego.

Duda rozegrał w Legii 101 spotkań, w których strzelił 16 goli i zaliczył 19 asyst. Za to w Hercie zagrał w 71 meczach, w których zdobył 13 bramek i dołożył dziewięć asyst. Na drugą część poprzedniego sezonu został wypożyczony do angielskiego Norwich, gdzie rozegrał 12 spotkań. Koeln, czyli jego nowy klub, zakończył poprzedni sezon Bundesligi na 14. miejscu - Hertha skończyła na 10. pozycji.