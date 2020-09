Robert Lewandowski o odwołaniu Złotej Piłki: Zobaczcie, co ja zrobiłem

"France Football" w lipcu podjęło decyzję o odwołaniu gali Złotej Piłki, gdzie przyznawana jest nagroda dla najlepszego piłkarza roku. Francuzi uważają, że jej przyznanie byłoby niesprawiedliwe, gdyż niektóre ligi w ogóle nie dokończyły sezonu (z czołowych tylko Ligue 1), ale to nie wszystko. - Czuliśmy, że jest pewna niesprawiedliwość między uczestnikami. Jeden z nich miał dziesięć meczów za sobą i dwa tygodnie wolnego, drudzy dużo wcześniej zakończyli sezon w swoim kraju, a inni tuż po finiszu swojej ligi musieli grać spotkania jedno po drugim bez możliwości odpoczynku. Taki brak sprawiedliwości narusza zasady Złotej Piłki - stwierdził niedawno Pascal Ferre, redaktor naczelny "FF".

Z takim postawieniem sprawy nie zgadza się jednak Robert Lewandowski, który był głównym faworytem do zdobycia tej nagrody - sięgnął z Bayernem po potrójną koronę (mistrzostwo i Puchar Niemiec oraz zwycięstwo w Lidze Mistrzów), zostając dodatkowo królem strzelców we wszystkich wspomnianych rozgrywkach.

- Dla wszystkich sytuacja była taka sama. Zobaczcie, co robiliśmy przez cały sezon, co ja zrobiłem. To był niesamowity sezon. Rok się jeszcze nie skończył, mam nadzieję, że coś się zmieni w kilku najbliższych miesiącach. Zakończony sezon był dla nas spektakularny, ale kto wie, co się stanie za dwa, trzy miesiące. Skupiam się na swojej pracy i zobaczymy, co się stanie. Ważne jest to, by nie myśleć o tym, co się już zrobiło, tylko o tym, co jeszcze możesz zrobić - powiedział napastnik Bayernu, który ma jednak szanse na zdobycie nagrody dla najlepszego piłkarza roku: wszystko wskazuje na to, że zgodnie z planem odbędzie się gala organizowana przez FIFA.

Robert Lewandowski chce grać jeszcze przez pięć, sześć lat

- Mam 32 lata, więc nie myślę o tym, co czeka mnie dalej. Chcę grać jeszcze przez pięć, sześć lat. [Transfer do MLS] z pewnością jest opcją na przyszłość, ale w ogóle o tym nie myślę. Widziałem kilka meczów MLS, bo kilku Polaków gra w tej lidze. Jest bardzo interesująca, ale nie myślę o niej. Zobaczymy, jak będzie się rozwijać i jakie kolejne kroki wykona.

Nowy sezon Bayern rozpocznie w piątek od spotkania z Schalke (20:30) w pierwszej kolejce Bundesligi. - Dla każdego klubu to może być najtrudniejszy dotychczasowy sezon. Gramy mecze co trzy dni, bez przerw, co będzie trudne. Musimy być gotowi nie tylko, jeśli chodzi o nasze umiejętności czysto piłkarskie, ale również pod względem przygotowania fizycznego. Nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją i musimy być gotowi. Nie znam swoich celów na przyszły sezon. Chcę grać jak najlepiej i strzelić jak najwięcej goli, ale zawsze najważniejsze są sukcesy drużyny - przekonuje Lewandowski.

