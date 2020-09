Hertha Berlin oficjalnie ogłosiła transfer! Złe wieści dla Krzysztofa Piątka

Hertha Berlin wymaga pilnych zmian. Tak ocenili działacze niemieckiego klubu po kompromitującej porażce 4:5 z Eintrachtem Brunszwik w I rundzie Pucharu Niemiec. Z tego powodu natychmiast podjęto decyzję, że zespół prowadzony Bruno Labbadię potrzebuje wzmocnień, m.in. w ofensywie.

We wtorek Hertha oficjalnie ogłosiła transfer Jhona Cordoby z FC Koeln. Niemiecki zespół zapłacił za Kolumbijczyka 15 milionów euro. 27-latek podpisał z nowym klubem czteroletni kontrakt. Napastnik występował w przeszłości w Espanyolu, Granadzie, FSV Mainz i właśnie w FC Koeln.

Transfer Cordoby to szansa dla Piątka

- Siła, dynamika i bramki - tak określił Cordobę dyrektor sportowy Herthy Berlin, Michael Preetz. Transfer 27-latka to zła informacja dla Krzysztofa Piątka, który tym samym zyskał kolejnego konkurenta w walce o miejsce w pierwszym składzie klubu ze stolicy Niemiec. Z drugiej jednak strony, to szansa dla Polaka na otrzymanie zgody na zmianę klubu, jeśli jeszcze w letnim okienku transferowym pojawi się korzystna oferta. Zwłaszcza, że zainteresowana Piątkiem jest Fiorentina, która oferowała za niego kilkanaście milionów euro. Władze Herthy oczekują jednak co najmniej 20 mln euro za polskiego napastnika.

