Skandal w Niemczech. Piłkarz HSV wskoczył na trybunę i zaatakował kibica [WIDEO]

Do zdarzenia doszło w trakcie pomeczowego wywiadu. Udzielający go zawodnik Hamburgera SV, pochodzący z Drezna Toni Leistner, wściekł się na wykrzykującego coś w jego stronę kibica gospodarzy. 30-latek przeskoczył barierkę i ruszył w stronę fana Dynama.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jest drugie dno wejścia CBA do PZPN. Boniek zakiwał się w tej sytuacji" [SEKCJA PIŁKARSKA #63]

Między mężczyznami doszło do przepychanki, piłkarz przewrócił kibica, a w obronie kolegi ruszyli inni fani klubu z Drezna. Mężczyzn rozdzielać musiał ochroniarz, który odepchnął zawodnika od kibica, kierując go z powrotem na murawę.

Leistner przeprasza

- Po meczu w moim rodzinnym mieście byłem obrażany przez kibiców. Zwykle sobie z tym radzę. Tym razem jednak było to zdecydowanie poniżej pasa, uderzano w moją rodzinę, żonę i córkę - napisał zawodnik po spotkaniu na Instagramie.

- Stało się to po przegranym meczu, który sam w sobie był dla mnie bardzo emocjonalny. Mimo wszystko to nie powinno się nigdy zdarzyć. Jestem ojcem i chcę być wzorem do naśladowania. Przepraszam i zapewniam, że niezależnie od tego, jakie obelgi polecą w moją stronę, to się już nigdy nie zdarzy - dodał.

Mecz 1. rundy Pucharu Niemiec zakończył się wyjazdową porażką Hamburgera SV z trzecioligowcem aż 1:4. Dla gości to kolejne wstydliwe wydarzenie po tym, jak nie potrafił on wywalczyć awansu do 1. Bundesligi w dwóch poprzednich sezonach, mimo wysokiej przewagi w trakcie rozgrywek.

Czytaj też:

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a

Sport.pl Live .