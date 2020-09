Niemieckie media zachwycone sensacyjnym bohaterem z Polski. "Zagrał szalony mecz"

Przed starciem Eintrachtu z Herthą Berlin wiadomo było, że do kolejnej fazy Pucharu Niemiec awansuje jeden Polak - w drużynie z Brunszwiku gra bowiem Martin Kobylański, a w zespole z Berlina Krzysztof Piątek. Panowie naprzeciw siebie w piątek jednak nie stanęli, ponieważ drugi z nich przebywa obecnie na kilkudniowej kwarantannie po powrocie z Bośni i Hercegowiny, gdzie mecz Ligi Narodów rozgrywała reprezentacja Polski. Piątek nie miał kontaktu z nikim zarażonym, ale Bośnia znajduje się w Niemczech na liście krajów, po wizycie, w których trzeba odbyć przymusową kwarantannę). Mimo nieobecności Piątka, polski napastnik i tak zachwycił w piątkowym meczu. Kobylański, który jest kapitanem Eintrachtu, zagrał świetnie i zdobył hat-tricka. 26-latek na listę strzelców dwukrotnie wpisał się jeszcze w pierwszej połowie - najpierw pokonał bramkarza Herthy uderzeniem z rzutu wolnego, a później skutecznie dobił obroniony strzał z rzutu karnego. Po zmianie stron bramkę zdobył po uderzeniu z woleja.

Niemieckie media zachwycone Kobylańskim. "Niezwykle szalony mecz"

Grą Kobylańskiego zachwycają się niemieccy dziennikarze. "Rozegrał niezwykle szalony mecz" - czytamy na łamach portalu kicker.de. Swój świetny występ skomentował też sam Kobylański. -To był bardzo dobry występ całej drużyny. Gdy strzelasz pięć goli klubowi z Bundesligi to znaczy, że zasłużyłeś na zwycięstwo. Piłkę zabieram do domu - przyznał 26-latek, który po meczu wziął do domu piłkę (piłkarze robią tak zawsze po meczach, w których strzelają hat-tricka).

Kobylański jest piłkarzem Eintrachtu od lipca 2019 roku. Łącznie rozegrał w jego barwach 35 spotkań, w których strzelił 22 gole i zaliczył dziewięć asyst.

