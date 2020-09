Hertha Berlin sprowadziła Polaka. Krzysztof Piątek ma nowego kolegę

Krzysztof Piątek gra w Hercie Berlin od stycznia 2020 roku i jak do tej pory rozegrał w jej barwach 16 spotkań, w których strzelił pięć goli i zaliczył jedną asystę. Od nowego sezonu - w piątek Hertha zagra w 1. rundzie Pucharu Niemiec z Eintrachtem Brunszwik, tydzień później rozpocznie się Bundesliga - będzie miał kolegę z Polski. Został nim Marcel Lotka, reprezentant Polski juniorów - informuje "Przegląd Sportowy".

REKLAMA

Zobacz wideo Niesamowita przemiana Krzysztofa Piątka. "Absolutny popis. Nie znaliśmy go z tej strony" [SEKCJA PIŁKARSKA #53]

Lotka był zgłoszony do Ligi Europy w Bayerze Leverkusen

19-latek przyszedł z Bayeru Leverkusen, gdzie spędził ostatnie trzy sezony i był zgłoszony na wiosenne mecze Ligi Europy. Będzie częścią pierwszej ekipy Herthy, ale nie ma szans na regularne występy; prawdopodobnie będzie grał w czwartoligowych rezerwach.

Bramkarz kadry do lat 19 urodził się w Duisburgu, a jego rodzice pochodzą z Polski, dlatego ma dwa obywatelstwa. Jak do tej pory rozegrał 91 spotkań w karierze klubowej (w zespołach RW Essen i Bayeru do lat 17 i 19), w których puścił 113 goli i zachował 31 czystych kont. Na początku sierpnia był na testach w trzecioligowym SC Verl 1924.