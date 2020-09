Robert Lewandowski wzorem dla Leo Messiego. Imponujące

Po porażce Barcelony z Bayernem Monachium 2:8 w ćwierćfinale Ligi Mistrzów wydawało się, że klub z Katalonii opuści Leo Messi. Argentyńczyk miał nawet wysłać pismo z wypowiedzeniem umowy. Jego otoczenie przekonywało, że Messi chce odejść. Ten jednak zmienił zdanie. Portal goal.com opublikował długi wywiad z zawodnikiem, w którym potwierdził informacje, które przekazywały wcześniej argentyńskie media.

- Pozostanę w Barcelonie i mój wkład w grę tutaj się nie zmieni, nieważne jak bardzo chciałbym odejść. To klub mojego życia, stworzyłem je tutaj. Barcelona dała mi wszystko i ja jej też. Nigdy nie przemknęło mi przez myśl, żeby podać klub do sądu - mówi Messi w rozmowie dla portalu goal.com. - Kocham Barcelonę i nie znajdę lepszego miejsca na świecie. Nie było jednak nic złego w tym, że chcieliśmy się rozstać. Chciał tego klub, ja i moja rodzina - dodał.

Lewandowski wzorem dla Messiego

Pytanie, jak teraz będą wyglądały relacje Messiego z Barceloną. Piłkarz był już jedną nogą poza klubem, miał przejść do Manchesteru City. Niemieccy dziennikarze portalu spox.com sugerują, że Argentyńczyk powinien wzorować się na Robercie Lewandowskim. Przypominają, ze po sezonie 2012/2013 Polak chciał odejść z Borussii Dortmund do Bayernu Monachium, ale nie dostał na to zgody. - Lewandowski był zdenerwowany, ale to nie wpłynęło na jego występy. Po dobrym sezonie, po raz pierwszy został królem strzelców w Bundeslidze, zdobywając 20 goli. Nie nadszarpnął swojej reputacji w BVB - napisano. Niemcy są pewni, że Messi ma podobną mentalność do Lewandowskiego.

