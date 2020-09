Gwiazda Lecha zagra w Bundeslidze. "To wielki krok w mojej karierze"

Robert Gumny pożegnał się z Lechem Poznań, który zarobi na nim około trzech milionów euro. 22-letni obrońca został nowym graczem Augsburga. - Cieszymy się z pozyskania Roberta, bo to bardzo utalentowany prawy obrońca. Jesteśmy przekonani, że pomoże nam i stanie się ważnym zawodnikiem - taki słowami przywitał go Stefan Reuter, dyrektor sportowy Augsburga.

REKLAMA

Gumny to wychowanek Lecha. W jego barwach rozegrał 96 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił dwa gole i zaliczył sześć asyst. Co ciekawe dwa lata temu Polak był bliski podpisania kontraktu z Borussią Moenchengladbach, ale nie przeszedł wówczas testów medycznych.

Zobacz wideo Ćwiąkała: Nie jest jeszcze wykluczone, że Messi zmieni zdanie [Sekcja Piłkarska #61]

Co czeka Gumnego w nowym klubie?

Augsburg to jeden ze słabszych zespołów Bundesligi. W ubiegłym sezonie zajął 15. miejsce w tabeli, ostatnie gwarantujące utrzymanie. Z kim będzie rywalizował Gumny w nowym klubie? W minionym sezonie na prawej obronie najczęściej występował Stephan Lichtsteiner, ale były zawodnik Juventusu zakończył karierę. Konkurentem Gumnego może być 24-letni Raphael Framberger, który w poprzednim sezonie zagrał 18 razy. Być może rywalizować z Polakiem będzie też 32-letni Daniel Caligiuri, ściągnięty latem z Schalke.