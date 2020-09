Oficjalnie: Bayern żegna pomocnika. "Udowodnił, że jest znakomitym piłkarzem"

Philippe Coutinho trafił do Barcelony z Liverpoolu w styczniu 2018 roku za ponad 100 milionów funtów, ale okazał się transferowym niewypałem. Już półtora roku później 28-latek został wypożyczony do Bayernu Monachium, gdzie też nie zachwycił. W 34 meczach minionego sezonu strzelił dziewięć goli i zanotował osiem asyst. Teraz wróci do Barcy, a nowy trener Ronald Koeman chce na niego stawiać.

- Chcemy bardzo mu podziękować. Swoją kreatywnością i doskonałą techniką ożywił naszą grę. Dokonał tego w szczególnym sezonie, bo zakończonym potrójną koroną - skwitował Karl-Heinz Rummenigge, szef Bayernu Monachium. - Nawet jeśli po jednym sezonie się z nami rozstał, to swoim zaangażowaniem udowodnił, że jest znakomitym piłkarzem - dodał dyrektor sportowy.Hasan Salihamidzić.

Coutinho, oprócz Bayernu, Barcelony i Liverpoolu, grał także w Interze, z którego był wypożyczany do Espanyolu. Jest wychowankiem brazylijskiego Vasco da Gama.

