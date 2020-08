Lewandowski zaskoczył dziennikarza. Zdradził, ile lat może grać jeszcze w piłkę

55 goli i 10 asyst w 47 meczach. Mistrzostwo i Puchar Niemiec, a także wygrana Liga Mistrzów. Kilka tytułów króla strzelców i kilkanaście wyróżnień indywidualnych - to dorobek Roberta Lewandowskiego w minionym sezonie. W skrócie, bo lista zasług polskiego napastnika jest bardzo długa. Tym bardziej niepokoić może fakt, że najlepszy polski piłkarz zbliża się powoli do końca kariery. Przynajmniej teoretycznie. Sam twierdzi bowiem, że przed nim jeszcze wiele lat gry.

Zobacz wideo Domenech o Lewandowskim: Powinien mieć szanse na Złotą Piłkę

Lewandowski: "Czuję się lepiej niż w wieku 26 lat"

W rozmowie z "Kickerem" Lewandowski odpowiedział na pytanie dotyczącego swojego wieku. - Nie czuję się na 32 lata. Czuję się lepiej niż w wieku 26 lat. Nie tylko pod względem fizycznym, ale też jeśli chodzi o przygotowanie techniczne. Przez ostatnie dwa lata bardzo mocno pracowałem nad tymi aspektami, by jak najdłużej grać na jak najwyższym poziomie - przyznał napastnik Bayernu Monachium.

Jeszcze ciekawiej zrobiło się jednak wtedy, gdy Lewandowski został zapytany o to, ile lat jeszcze będzie grał. - Skoro mówi pan, że czuje się lepiej niż mając 26 lat, to jak długo może pan jeszcze grać? 10 lat? - zapytał dziennikarz "Kickera". - 10 nie, ale może 8 - odparł zaskakująco Lewandowski. Jego wypowiedź wskazuje więc na to, że karierę zamierza on kontynuować do 40. roku życia. To świetna wiadomość dla fanów jego talentu, a także dla kibiców Bayernu Monachium i reprezentacji Polski.

