Lewandowski znokautował konkurencję! Niemcy wybrali. Pierwszy taki piłkarz od 2015 roku

Głosowanie zostało przeprowadzone przez "Kickera" wśród członków Stowarzyszenia Niemieckich Dziennikarzy Sportowych (VDS). Robert Lewandowski zdeklasował konkurencję, zdobywając aż 276 głosów ze wszystkich 525! Polak wyprzedził swoich kolegów z klubu: Thomasa Muellera (54 głosy) i Joshuę Kimmicha (49). Czwarte miejsce zajęli ex aequo - Kai Havertz z Bayeru Leverkusen (17) i Timo Werner (17), który w letnim oknie transferowym przeniósł się z RB Lipsk do Chelsea.

Poniżej wyniki głosowania na najlepszego piłkarza w Niemczech w 2020 roku:

Robert Lewandowski piłkarzem 2020 roku w plebiscycie "Kickera"

Lewandowski został pierwszym zagranicznym triumfatorem tego plebiscytu od 2015 roku, kiedy najlepszy okazał się Kevin De Bruyne (Belg grał wówczas w Wolfsburgu).

Lewandowski był "bardzo dumny" z tej nagrody: - Oczekiwania wobec mnie są coraz wyższe i co roku staram się je przekraczać. Ciężko pracowałem na swoje występy i wyniki całego zespołu, który grał znakomicie, zarówno w kraju, jak i za granicą - powiedział Lewandowski, cytowany przez "Kickera".

W innej kategorii bezkonkurencyjny okazał się trener Bayernu Hansi Flick. 55-latek doprowadził klub do potrójnej korony, przejmując monachijczyków w listopadzie 2019 roku po zwolnieniu Niko Kovaca. Niemiecki szkoleniowiec dostał 223 głosy, wyraźnie wyprzedzając Juergena Kloppa (164). Trzeci był Christian Streich z SC Freiburga z 40 głosami.

Z kolei najlepszego piłkarką roku uznano Pernille Harder z VfL Wolfsburg (212 zdobytych głosów z 446). Dunka wyprzedziła klubową koleżanką Alexandrę Popp (76 głosów) i Dzsenifer Marozsan (36 głosów) z Olympique Lyon, która była najlepsza w 2017, 2018 i 2019 roku.

Robert Lewandowski zagrał sezon życia. Czy teraz nie należy się spodziewać, że trochę zwolni? Robert to jest pewnie największy profesjonalista, jakiego kiedykolwiek widziałem w Bayernie. Odżywianie, styl życia – wszystko jest u niego nastawione na sukces. Gdy czasem wchodzę do szatni i patrzę, jak on jest zbudowany – to jest Adonis. Lepiej się nie da. Więc zadajmy sobie raczej pytanie, czy 35-letni Robert nie będzie jeszcze lepszy niż Cristiano Ronaldo w wieku 35 lat. Nikt tak nie zasłużył, by zostać teraz wybranym piłkarzem roku – mówi szef Bayernu Monachium Karl-Heinz Rummenigge w wywiadzie dla "Welt am Sonntag".

W zakończonym sezonie 2019/20 Lewandowski wywalczył z Bayernem potrójną koronę - mistrzostwo i Puchar Niemiec oraz wygraną w Lidze Mistrzów (1:0 w finale z PSG). Oprócz tego reprezentant Polski został królem strzelców każdych rozgrywek. W Bundeslidze strzelił 34 gole, w Pucharze Niemiec 6 bramek, a w Lidze Mistrzów aż 15.

