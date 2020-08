Krzysztof Piątek blisko zmiany klubu! Dają 20 milionów euro

Zobacz wideo Niesamowita przemiana Krzysztofa Piątka. "Absolutny popis. Nie znaliśmy go z tej strony" [SEKCJA PIŁKARSKA #53]

Krzysztof Piątek w styczniu został wykupiony przez Herthę Berlin z Milanu za 24 mln euro. 25-letni napastnik w Bundeslidze nie błyszczał. W minionym sezonie strzelił tylko cztery gole w 15 spotkaniach. Zdecydowanie lepiej czuł się na Półwyspie Apenińskim, gdzie robił furorę w barwach Genoi (w rundzie jesiennej sezonu 2018/19 strzelił 13 goli w 19 spotkaniach), a potem został piłkarzem Milanu za 35 mln euro.

REKLAMA

Fiorentinie bardzo zależy na Piątku. Hertha chce 5 mln więcej

"Corrierre dello Sport" donosi, że możliwy jest powrót Piątka do Włoch. Klubem, który szuka wzmocnień przed startem nowego sezonu Serie A jest Fiorentina, skłonna przeznaczyć na napastnika 20 mln euro, ale najpierw chciałaby go wypożyczyć. Władzom florenckiego klubu zależy na czasie, ponieważ chcą skompletować kadrę do 15 września. Hertha na razie nie zgadza się jednak na taką kwotę. Berlińczycy oczekują, że otrzymają za Piątka 25 mln euro. Fiorentina chce również sprowadzić Lucasa Toreirę z Arsenalu, który w przeszłości grał już w Serie A w barwach Sampdorii Genua.

"Piątek wysyła zachęcające sygnały do Włoch"

- Piątek wysyła zachęcające sygnały do Włoch, chciałby wrócić - mówił niedawno Nicolo Schira, włoski ekspert transferowy. O tym, że Polak chciałby znowu zagrać w Serie A, informowało też florenckie "La Nazione". - Wiem, że piłkarz chce wrócić do Włoch i wiem, że Hertha jest gotowa do rozpoczęcia negocjacji - przyznał Riccardo Gali, dziennikarz "La Nazione"

Przeczytaj także: