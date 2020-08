Ujawniono plany transferowe Bayernu Monachium. Jeden piłkarz odchodzi, dwóch ma przyjść

Według "Sport Bildu" z Bayernu pewnych odejścia jest tylko jeden z zawodników. To Thiago Alcantara, który ma trafić do Liverpoolu. - Podobno lepiej się witać niż żegnać. Ale jeśli się już żegnać, to tak jak Thiago Alcantara. Boiskowy przyjaciel Roberta Lewandowskiego, "otwieracz do konserw" (jak nazywają go niemieccy dziennikarze) odchodzi z Bayernu Monachium jako bohater - pisał o hiszpańskim pomocniku po finale Ligi Mistrzów dziennikarz Sport.pl, Antoni Partum.

Trzech zawodników zostaje, jeden odchodzi z Bayernu. Dwa cele transferowe

W artykule wymieniono trzech zawodników, którzy powinni zostać w drużynie Hansiego Flicka. Wciąż nie ma decyzji w sprawie przyszłości Davida Alaby, ale zdaniem dziennikarzy, Austriak powinien pozostać w Bayernie. Klub spodziewa się także, że nie odejdzie Ivan Perisić. Podobnie wygląda sytuacja Corentina Tolisso.

Na jakich pozycjach Bayern poszukuje nowych zawodników? Powinni wzmocnić prawą obronę oraz najprawdopodobniej sprowadzić nowego środkowego pomocnika defensywnego. Sezon Bundesligi ma się rozpocząć w piątek, 18 września. O 20:30 Bayern zagra wtedy jako aktualny mistrz Niemiec przeciwko Schalke 04.

