Borussia Dortmund sprowadza dwóch nowych piłkarzy. Duże wzmocnienia

Według " BILD", transfer Meunier do Borussi Dortmund jest już pewny. 28-latek przejdzie z Paris Saint-Germain na zasadzie wolnego transferu i podpisze czteroletni kontrakt. Wicemistrzowie Niemiec nie muszą płacić za belgijskiego prawego obrońcę, bo jego kontrakt w Paryżu obowiązuje do końca czerwca.

REKLAMA

Zobacz wideo Borussia Dortmund - Hertha Berlin - gol Emre Cana na 1:0

Transfer na linii PSG - Borussia Dortmund

Meunier jest zawodnikiem PSG od czterech lat, gdy przeniósł się z FC Brugge. W barwach zespołu ze stolicy Francji zagrał 128 spotkań. Strzelił w nich 13 goli, miał też 21 asyst. Miał mieć propozycje z wielu czołowych klubów Europy (m.in. Tottenham, Arsenal, Napoli, Valencia), ale zdecydował się na Borussię. Zdaniem "Bilda", do transferu przekonali go jego rodacy: Axel Witsel i Thorgan Hazard. Obaj są zawodnikami klubu z Dortmundu. Nie wiadomo, czy Meunier pozostanie w PSG do końca rywalizacji w Lidze Mistrzów. Rozgrywki LM mają zostać dokończone w sierpniu, a PSG jest wśród drużyn, które zapewniły sobie udział w ćwierćfinale.

16-letni talent z Anglii przejdzie do Borussii

Piłkarzem Borussii ma zostać także Jude Bellingham z Birmingham City. ESPN informuje, że Borussia zapłaci za 16-latka około 20 mln euro. Niemcy mają ogłosić transfer pomocnika w najbliższych dniach. Bellingham nie może podpisać profesjonalnego kontraktu, dopóki nie skończy 17 lat. To się stanie w poniedziałek 29 czerwca. Anglik chciałby dograć sezon z Birmingham w Championship, a ten kończy się pod koniec lipca.

16-latek był obserwowany przez Borussię od dwóch lat. W tym sezonie zagrał 36 spotkań, w których strzelił cztery gole i miał trzy asysty. Bellingham grał w reprezentacjach Anglii do lat 15., 16. i 17. Porównywany jest przez angielskie media - ze względu na swój styl gry - do Dele Alliego, pomocnika Tottenhamu. W marcu "Bild" informował, że Bellingham odrzucił propozycję Bayernu Monachium.

Przeczytaj też: