Krzysztof Piątek przesądził o losie swojego kolegi. To jego koniec?

Krzysztof Piątek rozegrał najlepszy mecz w Hercie Berlin i w ogromnym stopniu przyczynił się do wygranej 2:0 z Bayerem Leverkusen, walczącym o udział w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Teraz wreszcie udał się Polakowi mecz, po którym to na niego spadają największe pochwały, choć do bramki nie strzelił. „Bayer Leverkusen przegrał, bo Piątek lśnił” - pisał „Sueddeutsche Zeitung” po meczu.

Niemiecki portal wieszczy koniec Ibisevicia w barwach Herthy Berlin

Portal bz-berlin.de zastanawia się, czy doskonały występ Polaka i zejście z murawy dopiero w 89. minucie, nie oznacza, że jest to czas, aby pożegnać się z Vedadem Ibiseviciem, który zmienił Piątka w końcówce spotkania. Bośniak ma ważny kontrakt z Herthą do 30 czerwca 2020 roku. W meczu z Bayerem Leverkusen po raz pierwszy usiadł na ławce rezerwowych po wcześniejszym strzeleniu trzech goli pod wodza Bruno Labbadii.

- Pomimo goli Ibisevicia przeciwko Hoffenheim, Unionowi i Freiburgowi, władze klubu zauważyły, że Vedad nie spisuje się już tak dobrze przeciwko zespołom z czołówki, RB Lipsk czy Borussii Dortmund - pisze portal.

"Mecz z Leverkusen był testem wytrzymałości dla Piątka i zdał go w znakomity sposób" - czytamy dalej w relacji niemieckiego portalu. Trener Herthy powiedział, że "Piątek ma dobry charakter, dobre podejście i jakość" - czytamy dalej.

Czy zwyżkująca dyspozycja Piątka może stanowić powód do niepokoju dla Ibisevicia, który w 339 meczach Bundesligi strzelił aż 126 goli? Zdaniem portalu bz-berlin.de umowa Bośniaka nie zostanie przedłużona z berlińską ekipą. - Dobrze, że Hertha ma Piątka. Ale dla Ibisevicia robi się bardzo trudna sytuacja - brzmi treść ostatniego akapitu na portalu bz-berlin.de.

Odkąd Piątek trafił do Herthy Berlin, strzelił w sumie pięć goli i zanotował jedną asystę we wszystkich rozgrywkach w 15 meczach. Po meczu z Bayerem Leverkusen 24-letni napastnik po raz pierwszy znalazł uznanie w oczach dziennikarzy "Kickera", trafiając do najlepszej jedenastki 33. kolejki, obok Roberta Lewandowskiego.

