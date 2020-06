Trener, koledzy, dziennikarze - wszyscy mówią tylko o Lewandowskim. Szał w Niemczech

Niemieckie media wciąż zachwycają się dubletem Roberta Lewandowskiego z sobotniego meczu przeciwko Freiburgowi. Polak trafił już w pierwszej połowie - w 24. i 37. minucie. Po tym meczu ma na koncie aż 33 gole zdobyte w 30 meczach ligowych.

Robert Lewandowski show! "Wie dokładnie, co jest ważne dla zespołu"

Najwyżej ocenił go dziennik "Bild", który przyznał piłkarzowi "jedynkę", co oznacza poziom "klasy światowej". Lewandowski dostał ją jako jedyny. “Sport.de” oceniło go w ten sam sposób, a od “Abendzeitung” Polak dostał “dwójkę”. - Praktycznie nie mógł zagrać lepiej tego wieczoru - wskazuje “Sport1.de”. Cytuje także trenera Hansiego Flicka. - Robert wie dokładnie, co jest ważne dla zespołu, żeby nadszedł sukces. Oczywiście potrzebuje do tego całego zespołu, ale jego gra z przodu jest najwyższej jakości - mówił szkoleniowiec. - Jestem dumny, że nie tylko zdobywa gole, ale też wspiera zespół w grze, jak gdy podał mi na “szesnastkę”. To bardzo ważne - zauważył Joshua Kimmich dla “Sky”.

Według “WhoScored.com” Lewandowski zagrał na notę 9,4. Zabrakło mu tylko 0.6 do najwyższej możliwej oceny. Natomiast portal “SofaScore” wygenerował 9,2 zgodnie z jego aktywnością na boisku. Lewandowskiemu i Bayernowi pozostał już tylko jeden ligowy mecz - z Wolfsburgiem w 34. kolejce. Najprawdopodobniej zostanie królem strzelców Bundesligi, bo do zakończenia sezonu została już tylko przyszłotygodniowa ostatnia kolejka, a drugi Timo Werner z RB Lipsk traci do niego aż siedem bramek.

