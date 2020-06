Krzysztof Piątek wrzucił post na Instagrama. "Złodziej bramek"

To był najlepszy mecz Krzysztofa Piątka w barwach Herthy. Polak grał bardzo pewnie w spotkaniu z Bayerem Leverkusen (2:0), a w 54. minucie zaliczył asystę. Chociaż powinien mieć w tamtej sytuacji gola. Piątek otrzymał piłkę przed polem karnym, po czym wpadł w nie, ograł dwóch rywali, minął bramkarza i znalazł się przed linią bramkową. Gdy chciał wbić piłkę do pustej bramki, uprzedził go Dodi Lukebakio.

Piątek żartuje z Lukebakio i nazywa go "złodziejem bramek"

Po meczu pojawiły się komentarze, że Belg zachował się nieelegancko i "ukradł" Polakowi gola. Piątek podszedł do tego w humorystyczny sposób. Napisał na Instagramie: Ten moment, gdy złapiesz złodzieja bramek. Zamieścił także ich wspólne zdjęcie.

- To był trudny mecz przeciwko dobremu zespołowi. Dobrze broniliśmy, pokazaliśmy się jako zespół i stworzyliśmy wiele okazji. W pierwszej połowie bardziej się broniliśmy, za to w drugiej graliśmy bardziej ofensywnie. To ważne zwycięstwo. Przy drugim golu byłem w dobrej pozycji i chciałem strzelać. Normalnie piłka byłaby moja, ale Dodi był bardziej konkretny - powiedział Piątek, śmiejąc się i zaznaczając, że najważniejsze są trzy punkty dla Herthy.

Na kolejkę przed końcem sezonu ekipa z Berlina zajmuje 10. miejsce w tabeli z 41 punktami. Zespół Bruno Labbadii ma już zapenwione utrzymanie, ale jednocześnie nie ma szans na awans do europejskich pucharów.

