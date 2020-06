Kibice Bayernu wybrali piłkarza sezonu. Zaskakujące miejsce Lewandowskiego

Niemiecka stacja Sky zorganizowała ankietę, w której kibice Bayernu mogli wybrać swojego najlepszego piłkarza w tym sezonie ligowym. Niespodziewanie zwyciężył Austriak David Alaba, który występuje na lewej obronie lub na stoperze. Zebrał 26,6 procent głosów. W tym sezonie zagrał w 27 meczach Bundesligi. Jego bilans to jedna bramka i jedna asysta.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski uderzony w twarz:

Robert Lewandowski niedoceniany?

Drugie miejsce uzyskał kolejny z obrońców, Alphonso Davies. Kanadyjczyk otrzymał 25 procent głosów. W Bayernie gra głównie na lewej obronie. W tym sezonie ligowym w 28 meczach strzelił trzy gole i miał cztery asysty. Dopiero trzecie miejsce zajął Robert Lewandowski. To spora niespodzianka, bo Polak w tym sezonie imponuje niezwykle wysoką formą. W 30 meczach Bundesligi trafił aż 33 razy, a do tego dorzucił trzy asysty. Mimo to zebrał jedynie 15 procent głosów.

Lewandowski był także bohaterem sobotniego meczu Bundesligi Bayern Monachium - Freiburg (3:1). Polak strzelił w tym meczu dwa gole. Bayern ma już zapewniony tytuł mistrza Niemiec, a Lewandowski walczy o koronę króla strzelców. Drugi Timo Werner traci do niego 7 bramek, a do zakończenia sezonu ligowego pozostała jedna kolejka, która odbędzie się w przyszły weekend. Bayern zagra wtedy na wyjeździe z Wolfsburgiem. Mistrzów Niemiec czeka także finał krajowego pucharu, który odbędzie się 4 lipca. Zagrają wtedy z Bayerem Leverkusen.

Robert Lewandowski po Złotą Piłkę?

Obrońca Bayeru, Wendell wychwalał ostatnio Lewandowskiego, ale nie był w stanie wskazać, czy Polak zdobędzie po tym sezonie Złotą Piłkę. - Na pewno jest w najlepszej trójce, ale nie wiem, czy pokona innych wielkich zawodników - przyznał Brazylijczyk w rozmowie z telewizją Fox Sports. O miejscu Polaka w plebiscycie Złotej Piłki zadecyduje najprawdopodobniej rezultat uzyskany przez Bayern w Lidze Mistrzów. Europejskie rozgrywki mają zostać dokończone w sierpniu w Portugalii.

Przeczytaj też: