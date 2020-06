Piątek ograbiony z gola po magicznej akcji! "Największa kradzież w historii futbolu" [WIDEO]

Krzysztof Piątek wygryzł ze składu Vedada Ibisevicia i po raz kolejny pojawił się na boisku od pierwszej minuty. Gola na 1:0 po akcji trio Piątek - Lukebakio - Cunha strzelił ten ostatni, a Hertha Berlin podwyższyła wynik w 54. minucie. Polak dostał piłkę od kolegi, po czym wpadł w pole karne, ograł dwóch rywali i minął bramkarza, po czym znalazł się przed linią bramkową, ale wtedy piłkę do bramki wbił Lukebakio. - Największa kradzież w historii futbolu! Zobaczcie, co się przydarzyło biednemu Piątkowi - napisał rumuński dziennikarz Emanuel Rosu.

Zobacz kapitalną akcję Krzysztofa Piątka i gola Herthy:

Tym samym Piątek zamiast gola mógł cieszyć się z asysty - swojej pierwszej w Niemczech. Po zimowym transferze do Herthy z Milanu zagrał w 15 spotkaniach (14 w lidze i jednym w pucharze Niemiec), w których strzelił łącznie pięć goli.

Hertha Berlin ma już zapenwione utrzymanie i nie ma szans na awans do europejskich pucharów. Za to porażka może mieć ogromne konsekwencje dla Bayeru Leverkusen, który spadł na 5. miejsce. Przy obecnych wynikach (stan na 68. minutę spotkania) będzie miał 60 pkt przed ostatnią kolejką, czyli o dwa mniej od czwartej Borussii Moenchengladbach i o trzy mniej od trzeciego RB Lipsk. Do Ligi Mistrzów awansują cztery najlepsze drużyny.