"Na pewno jest w najlepszej trójce". Kolejne zachwyty nad Robertem Lewandowskim

Robert Lewandowski jest w ostatnich dniach często komplementowany przez środowisko zawodników i ekspertów Bundesligi. - To jedyny rok i jedyna szansa, żeby Robert Lewandowski w końcu wygrał Złotą Piłkę - mówi Janusz Michallik, ekspert ESPN, w rozmowie z WP SportoweFakty. Natomiast portal telewizji Sport1 dał Polakowi najwyższą możliwą ocenę ("1" - klasa światowa) za grę w sezonie 2019/20 jako jedynemu graczowi Bayernu Monachium.

Lewandowski doceniony przez obrońcę klubu Bundesligi. Ale nie wie, czy wygra Złotą Piłkę

Napastnika Bayernu pochwalił też obrońca Bayeru Leverkusen, Wendell. - Silny, szybki, przy jego akcjach ciągle pachnie golem - mówił Brazylijczyk. Nie jest jednak pewny, czy Polak zdoła zdobyć w tym sezonie Złotą Piłkę. - Ma na to szansę i nie mówię, że nie wygra. Ale nie jestem w stanie stwierdzić, czy pokona innych. To zawsze trudne wskazać jednego z tych, którzy potrafią odmieniać mecze - Mbappe, Ronaldo, Messi, Neymar, a teraz też Lewandowski. Na pewno jest w najlepszej trójce, ale nie wiem, czy wygra ze wszystkimi - ocenił dla brazylijskiej telewizji Fox Sports.

Bayern Monachium z Lewandowskim w składzie zapewnił sobie już mistrzostwo Niemiec. Polak prowadzi w klasyfikacji Złotego Buta, mając osiem punktów, czyli cztery gole przewagi nad Ciro Immobile. Co ważne, napastnik Lazio dopiero wznowi rozgrywki Serie A. To oznacza, że będzie miał jeszcze 12 spotkań do rozegrania i znacznie więcej szans na zdobycie kolejnych bramek, przy dwóch meczach, które pozostały Lewandowskiemu do końca sezonu.

