Niemcy zachwyceni Lewandowskim! Tylko on z "klasą światową" za sezon

40 meczów, 46 goli, 5 asyst - to dorobek Roberta Lewandowskiego w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Polak pewnie zmierza po zdobycie korony króla strzelców Bundesligi, mając także ogromne szanse na wygranie klasyfikacji Złotego Buta dla najlepszego strzelca w Europie. Jego rola w Bayernie Monachium z miesiąca na miesiąc staje się coraz ważniejsza, co podkreślają niemieckie media.

Zobacz wideo Werder Brema - Bayern Monachium 0:1 - Gol Roberta Lewandowskiego na 0:1 [ELEVEN SPORTS]

Lewandowski "polisą ubezpieczeniową"

Podkreśla to m.in. portal sport1.de, który przygotował oceny poszczególnych zawodników za występy w całym sezonie 2019/20. Lewandowskiemu, jako jedynemu w Bayernie wystawił ocenę "1", oznaczającą grę na poziomie klasy światowej. "Strzela, strzela, strzela. Lewandowski jest polisą ubezpieczeniową Bayernu Monachium. Zapewnia nie tylko bramki, ale jest także liderem, publicznie wypowiadającym się o klubie. Nie może doznać kontuzji, bo wówczas Bayern miałby ogromne problemy" - czytamy na łamach niemieckiego serwisu.

Wysoko ocenieni zostali także Manuel Neuer i David Alaba. Zdaniem wspomnianego portalu obydwaj zasłużyli na noty "1,5". Najgorzej wypadli natomiast Lucas Hernandez, Javi Martinez i Corentin Tolisso - wszyscy otrzymali po "4". Szczególnie ten pierwszy okazał się wielkim rozczarowaniem. W lipcu 2019 roku Bayern zapłacił za niego 85 mln euro, bijąc przy tym klubowy rekord transferowy. "Na razie nie spełnił oczekiwań, częściowo przez kontuzje. Musi udowodnić, że nadaje się do gry w takim klubie" - napisał sport1.de.

Bayern Monachium we wtorek zapewnił sobie zdobycie 8. tytułu mistrzowskiego z rzędu. Gola pieczętującego wygranie ligi, w meczu z Werderem Brema (1:0) strzelił Lewandowski.

