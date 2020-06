Bayern Monachium doszedł do porozumienia z Barceloną w sprawie Coutinho

Były piłkarz Interu i Liverpoolu powrócił do treningu po operacji kostki, którą przeszedł kilka tygodni temu. Władze niemieckiego klubu zapewniły sobie pierwszeństwo wykupu Brazylijczyka z FC Barcelony, ale najnowsze doniesienia "Tuttosport" mówią o tym, że Brazylijczyk dalej będzie grał w Bayernie na zasadzie wypożyczenia.

Zobacz wideo Philippe Coutinho popisuje się nadludzką siłą! "On jest magikiem"

Bayern zamierza przedłużyć wypożyczenie Coutinho. Brazylijczyk ma pomóc w Lidze Mistrzów

Philippe Coutinho kończy się wypożyczenie z mistrzem Niemiec 30 czerwca. Niemiecki zespół dogadał się z katalońskim gigantem ws. przedłużenia umowy piłkarza do końca sierpnia. Wszystko wskazuje na to, że po zdobyciu przez zespół Hansiego Flicka 8. mistrzowskiego tytułu z rzędu 28-latek będzie mógł zagrać w ostatnim meczu sezonu w Bundeslidze z Wolfsburgiem (27 czerwca).

Coutinho przyda się również w rozgrywkach Ligi Mistrzów, które zostaną wznowione w zmienionej formule 7-8 sierpnia. Bayern rozpocznie rywalizację od rewanżowego meczu 1/8 finału z Chelsea (w pierwszym meczu wygrał aż 3:0 w Londynie).

W styczniu 2018 roku Liverpool sprzedał ofensywnego pomocnika do Barcelony za 145 milionów euro. Philippe Coutinho po dobrym początku w Blaugranie, później prezentował się coraz słabiej. W efekcie Barca oddała go na wypożyczenie do Monachium, gdzie wciąż nie potrafił ustabilizować swojej formy. W Bayernie w sezonie 2019/20 w 26 meczach strzelił dziewięć goli i zanotował osiem asyst we wszystkich rozgrywkach.

