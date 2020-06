Piłkarz PSG przechodzi do Borussii Dortmund. Namówili go koledzy

W ostatnich miesiącach dużo się mówiło w mediach o potencjalnym transferze Meuniera do Borussii Dortmund. "Bild" donosi, że Belg dołączy oficjalnie do zespołu Luciena Favre jeszcze przed zakończeniem obecnych rozgrywek Bundesligi, gdzie we wtorek 8. tytuł mistrzowski z rzędu zapewnił sobie Bayern Monachium, po zwycięstwie 1:0 nad Werderem Bremą.

Meunier ma zastąpić Achrafa Hakimiego w BVB. Nowy rywal Piszczka

Zdaniem "Bilda", wiele czołowych europejskich klubów składało oferty Meunierowi, jednak nie udało im się przekonać Belga do transferu. Do przejścia do Borussii przekonać go mieli jego koledzy z reprezentacji, Axel Witsel i Thorgan Hazard. Jak donoszą niemieckie media, Meunier ma zastąpić Achrafa Hakimiego w Borussii Dortmund, jeśli Marokańczyk zdecyduje się na powrót do Realu Madryt. Gdyby miał pozostać w obecnym klubie, Meunier będzie mógł walczyć z Łukaszem Piszczkiem o jedno z trzech miejsc w linii defensywy.

Belgijskie media są jednak przekonane, że Meunier pozostanie w PSG przynajmniej do końca rywalizacji w Lidze Mistrzów. Rozgrywki Ligue 1 zostały już zakończone, jednak paryżanie będą jeszcze rywalizować w turnieju finałowym Ligi Mistrzów, który zostanie rozegrany w sierpniu. Z tego powodu niedługo piłkarze francuskiego klubu powrócą do treningów.

