Robert Lewandowski bohaterem! "Wyczerpują się komplementy". "Na okładce France Football się nie skończy"

rafikzratusza godzinę temu Oceniono 7 razy 1

mam wrażenie, że posikają się za chwilę, po golu strzelonym przedostatniemu zespołowi w tabeli; oglądałem ten mecz i cóż to była totalna przepaść poziomu; i tak Bayern robił co mógł, by tego nie wygrać, niemniej na krajowym podwórku nie ma na nich mocnych i długo nie będzie



co do Lewandowskiego tylko LM da mu argumenty do walki o trofea indywidualne; bo niestety z Bundesligą to jest tak jak kiedyś z Michalczewskim; wybitny, super, ale gdy poboksował z kimś na poziomie i okazało się, że król jest nagi momentalnie skończył karierę