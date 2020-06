Powrót do Bundesligi po 11 latach! Były reprezentant Polski świętuje. "O LA LA"

Arminia Bielefeld na trzy kolejki przed końcem sezonu w 2. Bundeslidze zapewniła sobie awans do niemieckiej elity. Dla zespołu prowadzonego przez Uwe Neuhausa to powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej po 11 latach przerwy!

MARTIN MEISSNER/AP

