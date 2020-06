Bruno Labbadia podał skład Herthy na mecz z Freiburgiem. Czy zagra Krzysztof Piątek?

Hertha Berlin przegrała dwa ostatnie spotkania w Bundeslidze z Borussią Dortmund 0:1 i Eintrachtem Frankfurt 1:4. Ekipa prowadzona przez Bruno Labbadię ma jeszcze szansę na grę w europejskich pucharach. Aktualnie zajmuje 11. pozycję w lidze, a we wtorek zmierzy się na wyjeździe z Freiburgiem, zajmującym 8. miejsce w tabeli i mającym o 4 punkty więcej od zespołu ze stolicy Niemiec.

REKLAMA

Zobacz wideo Co z Krzysztofem Piątkiem? "Trener Herthy się nie pomylił"

Piątek znowu w podstawowym składzie

Bruno Labbadia podał skład Herthy na ten mecz. Po raz kolejny (2. raz z rzędu) mecz w pierwszym składzie zacznie Krzysztof Piątek, który w linii ataku wystąpi obok Vedada Ibisevicia.

Freiburg: Schwolow, Schmid, Lienhart, Heintz, Günter, Koch, Höler, Grifo, Sallai, Höfler, Waldschmidt

Hertha BSC: Jarstein, Pekarik, Stark, Torunarigha, Plattenhardt, Grujić, Darida, Lukebakio, Piątek, Ibiševic, Maier

Piątek ma już 10 bramek w sezonie

Krytykowany Piątek zdobył już 10 bramek we wszystkich rozgrywkach w sezonie 2019/2020 (we Włoszech i w Niemczech). W Bundeslidze zaś ma już cztery trafienia, choć zagrał zaledwie 638 minut. Daje to średnio jednego gola na 160 minut.

Mecz Freiburg - Hertha rozpocznie się o 20:30, a transmisję na żywo przeprowadzi z niego Eleven Sports 2. Relacja na żywo również w Sport.pl.

Przeczytaj także: