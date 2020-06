Dramatyczne sceny w Bundeslidze! Sędzia uratował życie piłkarzowi [WIDEO]

W trakcie niedzielnego spotkania pomiędzy Mainz a Augsburgiem doszło do fatalnego zdarzenia. Taiwo Awoniyi po zderzeniu z rywalem upadł nieprzytomny na murawę. Natychmiast podbiegł do niego sędzia, który wyjął mu język, zanim pomoc medyczna podbiegła do Nigeryjczyka.

twitter.com/Molatsportgist

