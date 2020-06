Lewandowski może zostać mistrzem już dzisiaj! Co się musi stać? Gdzie i o której obejrzeć Werder - Bayern?

Po 31. kolejkach Bundesligi Bayern zajmuje pierwsze miejsce w tabeli i ma 73. punkty. Goniąca go Borussia Dortmund zgromadziła dotąd zaledwie 66 oczek. Liczby są więc jednoznaczne. Jeśli Bayern zdobędzie trzy punkty, a mówiąc inaczej, jeśli utrzyma sześciopunktową przewagą nad Dortmundem, to już teraz będzie mógł świętować mistrzostwo (na dwie kolejki przed końcem). Zwycięstwo zapewnia więc mistrzostwo bez czekania na to, co zdarzy się w środę w meczu BVB.

Lewandowski wraca po mistrzostwo

Do składu Bayernu Monachium wracają piłkarze, którzy w poprzednim spotkaniu byli wykartkowani. Chodzi tutaj oczywiście o Roberta Lewandowskiego, który w tym sezonie ma już 30. bramek, a także Thomasa Muellera, który zaliczył już 20 asyst!

Chcemy wziąć ten tytuł już teraz i przedłużyć naszą zwycięską passę - powiedział na konferencji trener Bayernu Hansi Flick, którego zespół wygrał 13 ostatnich meczów z rzędu, licząc wszystkie rozgrywki.

Mecz Werder - Bayern rozpocznie się o godz. 20.30. Transmisję przeprowadzi Eleven Sports 1.

Kapitalna forma Lewandowskiego

Po wznowieniu rozgrywek Bundesligi Robert Lewandowski zdobył już sześć bramek. Jego bilans w tym sezonie to 45 trafień, dlatego Polak pozostaje wyraźnym faworytem "Złotej Piłki". Obecny lider klasyfikacji Złotego Buta może zakończyć rok z trzema ważnymi trofeami i indywidualnymi wyróżnieniami - czytamy w uzasadnieniu. W tym roku nie odbędzie się Euro 2020, więc jurorzy plebiscytu skupią się na rozgrywkach klubowych. Więcej tutaj.

