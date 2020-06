Bild: Werner na dniach ma zmienić klub! Nie zagra już w tym sezonie Ligi Mistrzów

Od kilkunastu dni niemieckie i angielskie media żyją ewentualnym transferem Timo Wernera. Początkowo wydawało się, że niemiecki napastnik jest bliski przejścia do Liverpoolu. W ostatnim czasie pojawiła się jednak informacja, że Werner ma dołączyć do Chelsea, która chce odbudować swoją potęgę. Zdaniem niemieckiego "Bilda", do transferu dojdzie lada dzień.

REKLAMA

Zobacz wideo Zobacz, jak Timo Werner goni Roberta Lewandowskiego:

Timo Werner na dniach w Chelsea?

Angielski klub ma zapłacić 60 mln euro - tyle wynosi klauzula, wpisana w kontrakt Wernera obowiązujący z RB Lipsk. Transfer ma być ogłoszonych w najbliższych dniach, a Niemiec rozegra już tylko trzy mecze dla drużyny z Lipska. Tyle bowiem kolejek pozostało do końca Bundesligi. To by oznaczało, że Werner nie wystąpi już z RB Lipsk w trwającej edycji Ligi Mistrzów, która ma zostać dokończona w sierpniu.

Niemiecki napastnik jest wiceliderem strzelców Bundesligi. W 31 kolejkach trafił 25 razy i ma pięć goli straty do prowadzącego Roberta Lewandowskiego. Niemiec we wszystkich rozgrywkach uzbierał w tym sezonie 31 goli w 42 występach. Zanim trafił do Lipska, przeszedł przez drużyny juniorskie i seniorską VfB Stuttgart. Jego obecny zespół - RB Lipsk - czeka na rywala w ćwierćfinale LM, do którego awansował po wyeliminowaniu ubiegłorocznego finalisty, Tottenhamu Hotspur. Zainteresowanie Werner miał wykazywać także Manchester United.

O mocarstwowych planach Chelsea pisał dziennikarz Sport.pl, Konrad Ferszter: Nie tylko Hakim Ziyech, ale też Timo Werner, Ben Chilwell i Kai Havertz mogą trafić tego lata do Chelsea. Roman Abramowicz sięga głęboko do kieszeni, by gonić uciekających w lidze i Europie rywali.

Przeczytaj też: