Lewandowski wyraźnym faworytem do zdobycia Złotej Piłki! Polak przed Messim i Ronaldo

Jeżeli poprowadzi Bayern do zwycięstwa w LM ma szanse. Brak euro to duży plus bo znowu impreza byłaby w plecy. Niemniej bądźmy uczciwi za gole strzelane Fortunie czy Kolonii wiele nie ugra. Zresztą śmieszne jest podkreślenie co to nie zrobił w ostatnim czasie. Większość lig wciąż stoi albo dopiero rusza. Tylko LM bo krajowe podwórko to bayern i długo długo nic.