Krzysztof Piątek skomentował druzgocącą porażkę Herthy Berlin

Spotkanie zaczęło się znakomicie dla Herthy i samego Krzysztofa Piątka, który w 24. minucie strzelił gola na 1:0. Koszmar gospodarzy zaczął się w 44. minucie, gdy Dedryck Boyata dostał czerwoną kartkę, a osłabiona Hertha straciła w drugiej połowie aż cztery gole, notując dotkliwą porażkę.

Krzysztof Piątek: We Freiburgu musimy spisać się lepiej

- Niestety czerwona kartka przesądziła o obrazie tego spotkania, to było dla nas bardzo trudne. Rywal grał w przewadze przez całą połowę i musieliśmy się bronić. W pierwszej połowie mogliśmy grać w piłkę, tworzyliśmy okazje i objęliśmy prowadzenie. Ale gdy graliśmy w dziesiątkę w drugiej połowie, gra była dla nas za szybka. Musimy zachować optymizm i lepiej spisać się we Freiburgu

- powiedział Piątek. Jego kolega Vladimir Darida stwierdził za to: - Straciliśmy proste gole, w defensywie nie graliśmy kompaktowo. Musimy się poprawić. Czerwona kartka była ważnym momentem, ale w "10" też można bronić lepiej. My niestety tego nie zrobiliśmy. Formacje nie były blisko siebie, zostawialiśmy dużo wolnych przestrzeni za naszymi plecami, co Eintracht wykorzystał. Do momentu objęcia prowadzenia graliśmy dobrze, ale musimy przeanalizować, co się stało potem, to nie było dobre. Musimy to szybko zrobić, wyciągnąć wnioski i zapomnieć. We Freiburgu znowu będziemy grać na 100 procent.

Hertha zagra na wyjeździe z Freiburgiem już we wtorek o 20:30. O tej samej porze Werder Brema podejmie Bayern Monachium, który w przypadku zwycięstwa będzie mógł świętować 8. mistrzostwo Niemiec z rzędu i 30. w swojej historii.

