Musiał zastąpić Roberta Lewandowskiego. "Wykorzystał potężny błąd"

Była 26. minuta sobotniego spotkania Bayernu Monachium z Borussią Moenchengladbach. Yann Sommer, bramkarz gości, otrzymał podanie od jednego z obrońców i próbował przerzucić piłkę na lewą stronę boiska. Zrobił to jednak na tyle fatalnie, że jego podanie przeciął Joshua Zirkzee. Napastnik Bawarczyków doskonale się ustawił, przewidując zamiary rywala, po czym bez zastanowienia oddał strzał na pustą bramkę, dając prowadzenie swojej drużynie. Dla 19-latka była to 4. bramka w tym sezonie Bundesligi.

Zobacz wideo Bundesliga. Bayern - Borussia Mönchengladbach 2:1. Gol Zirkzee [ELEVEN SPORTS]

Zirkzee musiał zastąpić Lewandowskiego. Jak wypadł?

Zirkzee znakomicie wywiązał się z roli zmiennika Roberta Lewandowskiego, który w sobotę pauzował ze względu na zawieszenie związane z nadmiarem żółtych kartek. Holender ma zresztą nie tylko zastępować Polaka w podobnych sytuacjach. W Monachium liczą na to, że w przyszłości stanie się on następcą najlepszego strzelca drużyny. - Wspólne treningi z Robertem i Thomasem [Muellerem] sprawią, że jeszcze wiele się nauczy - mówił przed sobotnim spotkaniem Hansi Flick, trener Bayernu, który komplementował młodego napastnika.

Zirkzee był zresztą komplementowany nie tylko przez trenera, ale także przez niemieckie media. "Bild" stwierdził, że holenderski napastnik zasłużył na notę "2", najlepszą na boisku obok Leona Goretzki (także strzelił gola) i Floriana Neuhausa z z Borussii. "Dwójka" to ocena bardzo dobra. "Jedynka" w niemieckiej skali oznacza bowiem występ na poziomie klasy światowej.

- Co za zadanie dla nastolatka. Reprezentant Holandii do lat 19 musiał zastąpić Lewandowskiego. Zirkzee zrobił to i strzelił gola, wykorzystując potężny błąd Yanna Sommera, strzelając czwartego gola w ósmym występie ligowym - napisał SportBuzzer, dając ocenę "3". Abendzeitung przyznał mu taką samą ocenę, podkreślając, że te cztery gole strzelił, przebywając na boisku przez zaledwie 216 minut. Na jego minus zaliczono fakt, że wielokrotnie znajdował się na spalonych.

Portal 90min.com Zirkzee ocenił natomiast na "7" (w tradycyjnej 10-stopniowej skali), podobnie jak większość zespołu Bayernu. "Bayern poradził sobie bez kluczowych zawodników, takich jak Robert Lewandowski i Thomas Mueller. Zastąpili ich młodsi, Joshua Zirkzee i Mickael Cuisance. Ten pierwszy skutecznie wykorzystał błąd Yanna Sommera i strzelił gola, posyłając piłkę do pustej bramki" - czytamy.

Sam Zirkzee swój występ skomentował skromnie i krótko. - Ważne zwycięstwo. Cieszę się, że mogłem pomóc drużynie - napisał na Instagramie. Zirkzee w tym sezonie wystąpił - licząc także rozgrywki młodzieżowe - w 33 spotkaniach. Strzelił w nich 12 goli i zaliczył 6 asyst. Na listę strzelców średnio wpisuje się co 139 minut.

