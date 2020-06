Przełom Krzysztofa Piątka! Trener Herthy Berlin podał skład na mecz z Eintrachtem

- Na początku mojej kadencji potrzebowaliśmy bezcennego doświadczenia Vedada Ibisevicia w ważnych meczach. Bośniak ma charakter lidera, więc łatwo się dogadaliśmy. Ale to przecież nie znaczy, że nie wierzę w Piątka. Rozmawialiśmy z nim i wygląda dobrze na treningach. Jest bardzo blisko pierwszej jedenastki, może zagrać od początku lub jako zmiennik i ma tego świadomość - powiedział Bruno Labbadia na przedmeczowej konferencji prasowej.

Krzysztof Piątek stworzy duet napastników z Ibiseviciem

I jak się okazało, była to zapowiedź występu Piątka w pierwszym składzie. Polak wystąpi w ataku wraz z Vedadem Ibiseviciem; wcześniej to właśnie 36-letni Bośniak zabrał mu miejsce w składzie.

Hertha Berlin: Jarstein, Pekarik, Skjelbred, Boyata, Torunarigha, Plattenhardt, Maier, Grujic, Darida, Ibisevic, Piątek.

Eintracht Frankfurt: Trapp, Da Costa, Abraham, Hasebe, N'Dicka, Kohr, Sow, Torro, Kostic, Kamada, Dost.

Hertha może zapewnić sobie o utrzymanie i ciągle jest w grze o puchary

Hertha Berlin po 30 kolejkach zajmuje 9. miejsce z 38 punktami i ma aż 10 punktów przewagi nad 16. Fortuną Duesseldorf (to miejsce barażowe). Zapewni sobie utrzymanie już w sobotę, jeśli zdobędzie tyle samo lub więcej punktów co Fortuna (która podejmie Borussię Dortmund). Hertha może nawet zawalczyć o występ w europejskich pucharach - do 7. Hoffenheim (to miejsce gwarantujące udział w Lidze Europy) traci pięć punktów (Hoffenheim rozegrało o jeden mecz więcej, za to 8. Freiburg ma o trzy punkty więcej od Berlińczyków).

Pod wodzą nowego trenera Hertha wydostała się z walki o utrzymanie i zajmuje bezpieczne 9. miejsce. Krzysztof Piątek wcześniej stracił miejsce w podstawowym składzie i spędził na boisku zaledwie 104 z możliwych 450 minut. W tym czasie strzelił dwa gole (jednego z rzutu karnego).