Trener Bayernu wybrał zastępcę Lewandowskiego. Bayern zostanie mistrzem?

Robert Lewandowski i Thomas Mueller nie zagrają w tym spotkaniu ze względu na zawieszenia za nadmiar żółtych kartek. Reprezentant Polski dostał ją po faulu na Svenie Benderze w starciu z Bayerem Leverkusen (4:2) i było to jego piąte upomnienie w tym sezonie. Trener Hansi Flick ma już plan na grę bez swoich dwóch gwiazd - pierwszym jego elementem jest postawienie na Joshuę Zirkzee.

REKLAMA

Zobacz wideo Dwa gole Lewandowskiego! Zobacz, jak Bayern rozbił Fortunę

- Dobrze jest dać szansę młodemu zawodnikowi w tak ważnym meczu. Joshua jest zwinny i bardzo dobry technicznie, umie przytrzymać piłkę. Jest na znakomitej ścieżce i ma pełne zaufanie kolegów oraz sztabu szkoleniowego, a on sam chce rozwijać się każdego dnia - powiedział Hansi Flick, trener Bayernu, zapowiadając występ 19-letniego Holendra i radząc mu, by podpatrywał grę Lewandowskiego oraz Muellera.

Za to na pozycji Muellera ma zagrać bardzo dobrze spisujący się w ostatnim czasie Leon Goretzka. "Bild" przewiduje, że Bayern zagra w następującym składzie: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Martinez - Coman, Goretzka, Perisić - Zirkzee.

Zirkzee podpatruje Lewandowskiego

- Dużo się uczę, podpatrując Roberta. Jak się porusza, jak wychodzi na pozycję. Prezentujemy podobny styl gry, więc uczę się wszystkiego. A zwłaszcza teraz, kiedy jestem z nim w małej grupie, uczę się jeszcze więcej - mówił w kwietniu Holender. W tym sezonie 19-latek wystąpił w 7 meczach Bundesligi (wchodził na końcówki spotkań, przez co na boisku spędził 190 minut), w których strzelił trzy gole i zaliczył jedną asystę.

Co musi się stać, by Bayern Monachium już w sobotę został mistrzem?

Warunki są dwa. Po pierwsze, Borussia Dortmund musi przegrać swoje wyjazdowe spotkanie z Fortuną Duesseldorf, które rozpocznie się o 15:30. A po drugie, Bayern musi pokonać Borussię Moenchengladbach (18:30). Bayern ma obecnie siedem punktów przewagi nad BVB na cztery kolejki przed końcem. Jeśli nie zapewni sobie mistrzostwa w sobotę, to będzie mógł zrobić to we wtorek, gdy zagra na wyjeździe z Werderem Brema (BVB w środę podejmie Mainz).