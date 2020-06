Tak Niemcy ocenili Roberta Lewandowskiego za półfinał Pucharu Niemiec

W pierwszej połowie trafił Ivan Persić i wydawało się, że Bayern ma ten mecz pod kontrolą. Bo rywal długo był bezradny, ale w końcu trafił. W 70. minucie Manuela Neuera pokonał Danny da Costa, ale remis i konsternacja trwały tylko chwilę, bo Bayern odpowiedział szybko. W 74. minucie na 2:1 trafił Robert Lewandowski, który wykorzystał podanie Joshui Kimmicha. Ten gol zapewnił zwycięstwo, awans do finału. Trzeba jednak zaznaczyć, że na początku meczu Polak zmarnował doskonałą okazję.

Wśród Bawarczyków tylko Kimmich został lepiej oceniony przez "Kickera" niż Polak. RL9 został oceniony na" 2,5" (skala od 6 do 1, przy czym 1 to klasa światowa). Identyczną notę otrzymali Perisić i Kingsley Coman oraz David Alaba. W zespole gości w taki sam sposób został doceniony David Abraham. - Pierwsza połowa Bayernu była bardzo dobra, ale po zmianie stron obraz gry się zmienił i zadanie było nieco trudniejsze. Ostatecznie to Lewandowski zadecydował o awansie - czytamy w "Kickerze".

Z kolei statystyczny portal sofascore.com najwyżej ocenił Thomasa Muellera, który otrzymał notę "8.3" w skali 1-10. I tylko 30-letni Niemiec oraz Kimmich ("7.9") zostali lepiej ocenieni od Polaka, który otrzymał "7.4".

"Lewandowski nie był tak widoczny, jak jego koledzy z ofensywy"

Portal Sport1.de przypomina, że początkowo gol Polaka nie został uznany, a sędzia musiał sprawdzić VAR. - Bayern znowu w finale Pucharu DFB! Jednak Eintracht postawił mistrzom kraju prawdziwy opór, szczególnie w drugiej połowie. Da Costa doprowadzając do remisu obudził gospodarzy i ci zaatakowali ponownie. Ostatecznie Robert Lewandowski zapewnił Bayernowi wygraną. Jego zwycięska bramka musiała zostać sprawdzona przez system VAR - relacjonuje "Sport1.de".

Natomiast serwis "Spox.de" ocenił polskiego napastnika na "2" w skali 6-1. - Najpierw zmarnował świetną okazję, potem nie był tak widoczny, jak jego koledzy z ofensywy, jednak ostatecznie to on dał zwycięstwo - brzmiało uzasadnienie.

Rywalem Bayernu w finale Pucharu Niemiec będzie Bayer Leverkusen, który we wtorek bez problemów pokonał czwartoligowy FC Saarbruecken 3:0.

