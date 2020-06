Robert Lewandowski znów zestawiany z legendą! Nie przejął się niewyobrażalnym pudłem

Skiksował niewyobrażalnie w jednej z pierwszych akcji środowego meczu w półfinale Pucharu Niemiec. Powinien z metra wepchnąć piłkę do bramki, a sam wpadł do siatki. Długo to nie był jego mecz. Ale za długo Lewandowski gra w tę grę, żeby się przejmować i nie zawalczyć o swoje.

Robert Lewandowski - seryjny zwycięzca

W 69. minucie Danny Da Costa wyrównał. Odpowiedź Eintrachtu na trafienie Ivana Perisicia z 14. minuty była zaskakująca. Ale już pięć minut później wszystko potoczyło się zgodnie z przewidywaniami. Szybką, składną akcję Bayernu z zimną krwią wykończył Lewandowski. Bramka na 2:1, zwycięstwo, awans do finału i w lipcu kolejny mecz o trofeum.

Kapitan reprezentacji Polski w niemieckiej piłce odhacza kolejne cele. Osiąga je seryjnie. W sobotę nie zagra za kartki w 31. kolejce Bundesligi przeciw Borussii Moenchengladbach, ale być może już tego dnia ósmy raz w karierze zostanie mistrzem Niemiec. A gra w Bundeslidze swój 10. sezon. Niemal na pewno wkrótce odbierze piątą armatę za tytuł króla strzelców. Po 30 kolejkach i 28 występach ma 30 bramek, o pięć więcej od drugiego Timo Wernera. 4 lipca w Berlinie może po raz piąty zostać też królem strzelców Pucharu Niemiec i - co zdecydowanie ważniejsze - po raz czwarty w karierze go zdobyć.

Tytuły króla strzelców krajowych pucharów nie mają takiego prestiżu jak miana najskuteczniejszych piłkarzy lig. Ale skoro Lewandowski nie przestaje strzelać bez względu na rozgrywki, to odnotujmy:

37 goli w 47 meczach Pucharu Niemiec daje mu drugie miejsce w historii

lepszy z aż 75 golami w 60 meczach jest tylko Gerd Mueller

Lewandowski znajduje się między Muellerami; do meczu z Eintrachtem drugie miejsce dzielił z Dieterem Muellerem, który uzbierał 36 bramek w 38 występach. Teraz Polak zepchnął dawną gwiazdę FC Koeln na trzecie miejsce.

Robert Lewandowski w najlepszej wersji siebie

Drugi strzelec Pucharu Niemiec, tylko za Gerdem Muellerem. To już fakt. A w Bundeslidze Lewandowski będzie pewnie potrzebował jeszcze tylko jednego sezonu, by też zostać tym drugim. Klaus Fischer nastrzelał w niej 268 goli (w 535 meczach, średnio trafiał co 173 minuty). Wątpliwe, że obroni się przed wciąż głodnym bramek i wciąż bijącym własne rekordy Polakiem. Robert ma już 232 gole. Zdobył je w 318 meczach. Średnio strzela co 109 minut. To wynik niemal tak znakomity jak Muellera, który trafiał co 105 minut (365 goli w 427 występach). A teraz Lewandowski przyspiesza i wykręca wyniki powyżej wszystkich swoich znakomitych średnich z całej kariery. W sezonie 2015/2016 po raz pierwszy zdobył co najmniej 40 bramek. Teraz osiąga taki wynik piąty raz z rzędu. W szczegółach seria przedstawia się tak:

2015/2016 - 42 gole w 51 meczach

2016/2017 - 43 gole w 47 meczach

2017/2018 - 41 goli w 48 meczach

2018/2019 - 40 goli w 47 meczach

2019/2020 - 45 goli w 39 meczach

Po raz pierwszy Polak ma więcej bramek niż występów. Nie po raz pierwszy pokazuje, że nie ma dla niego limitów i ograniczeń. Końcówka sezonu będzie należała do Lewandowskiego. A później pewnie i kolejne sezony.