Lewandowski wprowadza Bayern do finału! Wcześniej zaliczył wielkie pudło

74. minuta meczu w Monachium. Najpierw z prawej strony piłkę zagrał Alphonso Davies, później ze środka do lewej strony podał ją Joshua Kimmich, a do pustej bramki wbił ją Robert Lewandowski. I chociaż początkowo sędzia trafienia Polaka nie uznał, to po analizie VAR nie dopatrzył się pierwotnie odgwizdanego spalonego i zaliczył naszemu napastnikowi kolejnego gola w tym sezonie. Gola, który dał awans Bayernowi do finału Pucharu Niemiec. (Gola można zobaczyć pod tym linkiem)

Mecz z Eintrachtem zaczął się dla monachijczyków bardzo dobrze. Chociaż na początku rewelacyjne okazje zmarnowali Lewandowski i Kingsley Coman, to w 14. minucie prowadzenie Bayernowi dał Ivan Perisić. Chorwat zdobył bramkę uderzeniem głową po podaniu Thomasa Muellera.

Gol i pudło Lewandowskiego. Bayern w finale

Wcześniej, bo w 9. minucie, fatalnie spudłował Lewandowski. Polak dostał podanie z prawej strony od Muellera, jednak będąc pół metra przed pustą bramką, nie trafił w piłkę i nie strzelił gola. Powtórki telewizyjne pokazały jednak, że nawet gdyby Lewandowski bramkę zdobył, to ta mogłaby nie zostać uznana. Chociaż sędzia nie podniósł chorągiewki, to wydaje się, że podający Mueller mógł znajdować się na spalonym.

Mistrzowie Niemiec mieli mecz pod kontrolą, jednak po przerwie zostawiali rywalom coraz więcej miejsca. W 69. minucie Eintracht to wykorzystał i wyrównał dzięki akcji wpuszczonych na boisko chwilę wcześniej piłkarzy. Z lewej strony podał Daichi Kamada, a Manuela Neuera pokonał Danny da Costa. Szczęście gości trwało jednak tylko pięć minut.

Bayern awansował do finału, który odbędzie się 4 lipca na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Rywalem monachijczyków będzie Bayer Leverkusen, który we wtorek pokonał na wyjeździe czwartoligowe Saarbruecken 3:0.

