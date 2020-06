Robert Lewandowski gra w samym środku tygodnia! Gdzie i kiedy obejrzeć?

Bayern MonachiumRobert Lewandowski po kolejną koronę króla strzelców Bundesligi. Ale jest jeszcze jedno trofeum, o które drużyna Hansiego Flicka postara się powalczyć (a w zasadzie to dwa, bo jeszcze Liga Mistrzów). To Puchar Niemiec, gdzie Bayernowi w drodze do finału pozostała jeszcze jedna przeszkoda - Eintracht Frankfurt.

Bayern - Eintracht, czyli gwarancja goli

Będzie to już trzecie spotkanie Bayernu i Eintrachtu w tym sezonie. Na razie minimalny lepszy bilans ma Eintracht, który wygrywając w listopadzie 5:1, dodatkowo zwolnił z Bayernu Niko Kovaca. Ale Bayern z Hansi Flickiem już nie przegrywa, o czym przekonał się też Eintracht, który kilkanaście dni temu w lidze poległ 2:5. - Eintracht zwłaszcza w meczach pucharowych ma wielkie doświadczenie. Potrafi wywierać presje na rywalu, nie odpuszcza żadnej piłki. Dlatego ważne będzie to, żeby od początku być skoncentrowanym i minimalizować błędy - powiedział Flick na przedmeczowej konferencji.

Lewandowski zagra od początku?

W obecnym sezonie Lewandowski nie zawsze znajdował się w wyjściowej jedenastce w meczach Pucharu Niemiec. Ale nie zanosi się, by teraz usiadł na ławce. Tym bardziej że odpocznie w weekend, w sobotę, kiedy z powodu piątej żółtej kartki nie zagra w spotkaniu z Borussią Moenchengladbach. Ale Puchar Niemiec to dla Lewandowskiego również ważne rozgrywki, bo tutaj też może śrubować kolejne rekordy.

W tej chwili Polak w tych rozgrywkach rozegrał łącznie 46 spotkań. Strzelił w nich 36 goli, co daje mu drugie miejsce w tabeli wszech czasów, które kapitan reprezentacji Polski dzieli z Dieterem Muellerem. Jedno trafienie wystarczy, aby zmniejszyć tłok na podium. I zbliżyć się do Gerda Muellera, choć pobicie jego osiągnięcia wydaje się niemożliwe, bo Mueller w 60 spotkaniach Pucharu Niemiec zdobył aż 75 bramek. Potrzebował na to 14 sezonów (Lewandowski strzela od dziesięciu).

Bayern - Eintracht. O której mecz? Transmisja TV

Mecz Bayern Monachium - Eintracht Frankfurt w półfinale Pucharu Niemiec odbędzie się w środę 10 czerwca o godz. 20:45. Transmisja TV w Eurosport 1 i online na stronie eurosportplayer.com. Spotkanie Bayern - Eintracht skomentuje Mateusz Borek.

