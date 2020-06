Robert Lewandowski się "nie starzeje"? Odważna zapowiedź polskiego napastnika

Robert Lewandowski był gościem programu "Fakty po Faktach". Polski napastnik opowiedział o tym, jak spędził przerwę spowodowaną pandemią koronawirusa oraz jaki miało to wpływ na jego formę. - Wierzę, że szczyt formy jest jeszcze przede mną. W sierpniu skończę 32 lata. Wierzę, że w moim przypadku liczby nie grają. Mimo że z roku na rok będę coraz starszy, to wierzę, że forma będzie. A ja będę potrafił to utrzymać. To jest mój cel - podkreślił piłkarz Bayernu Monachium.

Zobacz wideo Bundesliga. Bayern - Fortuna 5:0. Drugi gol Lewandowskiego [ELEVEN SPORTS]

Lewandowski chciałby powrotu kibiców

Bundesliga powróciła już do gry. Lewandowski wierzy, że kibice już niedługo będą mogli ponownie wchodzić na trybuny podczas spotkań. - Mam nadzieję, że kibice będą mogli wrócić na trybuny, bo bez nich nie jest to takie samo. Nie mogę doczekać się kibiców. Brakuje ich. Gramy dla nich, żeby podtrzymali tę adrenalinę. Zawsze będę z nimi, bo czujemy ich wsparcie - dodał Lewandowski na antenie TVN24.

Robert Lewandowski opisał także procedury, których musi przestrzegać, zgodnie z protokołem przyjętem przez władze ligi niemieckiej. - Cały czas jesteśmy poddawani testom na obecność koronawirusa. Co drugi dzień. Przed i po meczu także. Podobne wytyczne ma cała Bundesliga. Musimy uważać na wiele rzeczy, zarówno w domu, jak i poza nim, gdzie dotyczą nas te ograniczenia. Mam jednak nadzieję, że sytuacja na świecie zostanie szybko opanowana - przyznał napastnik Bayernu Monachium.

