Nowy rekord Bundesligi! Rewelacyjny 17-latek zszokował Niemców

W minioną sobotę Bayer Leverkusen przegrał 2:4 z Bayernem Monachium. Jednak kibice piątego zespołu Bundesligi mają powód do dumy, a na imię mu Florian Wirtz. 17-latek pojawił się na murawie w drugiej połowie i był to dopiero jego czwarty występ w lidze niemieckiej, ale pierwszy zakończony z golem. - Zatańczył z Lucasem Hernandezem, mistrzem świata wartym 80 milionów euro, a następnie pięknym strzałem pokonał Manuela Neuera. Tym samym przeszedł do historii. W wieku 17 lat i 34 dni zastąpił Nuriego Sahina i stał się najmłodszym strzelcem gola w historii Bundesligi - pisze o nim "Bild".

REKLAMA

Zobacz wideo Bundesliga wróciła do gry. "Niektórzy zawodnicy nie wytrzymają tempa"

5 najmłodszych strzelców w historii Bundesligi:

Florian Wirtz (Bayer, 17 lat, miesiąc i trzy dni); Nuri Sahin (Borussia Dortmund, 17 lat, dwa miesiące i 21 dni); Julian Draxler (Schalke 04, 17 lat, sześć miesięcy i 12 dni); Timo Werner (Stuttgart, 17 lat, sześć miesięcy i 16 dni); Christian Pulisic (Borussia Dortmund, 17 lat, sześć miesięcy i 30 dni)

Niemiec trafił do Bayeru w styczniu z FC Koeln. I to właśnie w Kolonii dał się poznać jako wielki talent. W meczu juniorów przeciwko Wuppertaler SV B Wirtz otrzymał piłkę tuż po rozpoczęciu gry i bez zastanowienia huknął na bramkę z odległości 55 metrów! Nastolatek cieszył się z jednego z najszybszych goli w historii. Jak pisze "Bild": w tej akcji było widać jego wszystkie cechy, które sprawiają, że jest niezwykle ambitnym i interesującym ofensywnym pomocnikiem. Ma świetne wyczucie, potrafi skorzystać z okazji, oraz cechuje go odwaga, aby realizować tak niekonwencjonalne akcje.

W Leverkusen liczą, że podąży drogą Kaia Havertza, nowej supergwiazdy Bundesligi. Nadzieją na odpowiedni rozwój 17-latka jest współpraca z Peterem Boszem, który słynie z dobrej ręki do młodych piłkarzy.

Przeczytaj też: