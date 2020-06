Bayern Monachium może pobić 48-letni rekord Niemiec! Imponujące liczby

crex-crex godzinę temu Oceniono 1 raz 1

Nie, nie pobiją. Mają jeszcze cztery kolejki a potrzebnych jest im 12 goli. Czyli 3 na mecz z tym, że następny grają z Borussią M i nie sądzę, że strzelą więcej niż 2 czyli zostanie 10 bramek na 3 mecze - słabo to widzę. To, że Lewy nie złapie już Muellera to wiadomo od dawna, pytanie czy zostanie królem strzelców. Ma 30 trafień. Myślę, że max zdobędzie jeszcze 3 (w następnym meczy wypdada) - Werner ma 5 straty, więc musiałby strzelić 9 w 4 meczach. Mało prawdopodobne (tym bardziej, że za tydzień z Borusją nie będzie łątwo) - dzisiaj miał słabego przeciwnika więc mógł zacząć gonić Lewego, ale RB dał ciała.